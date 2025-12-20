"Це не початок війни – це оголошення відплати". Штати заявили про удар по терористах ІДІЛу

Гегсет повідомив про операцію США у Сирії, Трамп заявив про "дуже сильні" удари по опорних пунктах бойовиків

Піт Гегсет та Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Сполучені Штати здійснили удари по бойовиках та об'єктах Ісламської держави (ІДІЛ) у Сирії, відповівши на напад терористичної організації на американців раніше. Про це повідомив президент США Дональд Трамп та американський міністр війни Піт Гегсет.

Останній заявив, що американські військові почали операцію HAWKEYE STRIKE (англ. дослівно "удар яструбиного/пильного ока". – Ред.).

Метою операції є знищення терористів ІДІЛ, їх інфраструктури та складів зброї у відповідь на попередню атаку бойовиків, зазначив чиновник.

"Це не початок війни – це оголошення відплати. США, під керівництвом президента Трампа, ніколи не вагатимуться і не поступляться у захисті свого народу", – пояснив глава Пентагону.

Він також наголосив, що у цій операції Америці вдалося вбити "багато" зі своїх ворогів, й анонсував, що вона продовжить це робити.

"Через жорстоке вбивство ІДІЛом хоробрих американських патріотів у Сирії, чиї прекрасні душі я на початку цього тижня вітав на американській землі під час дуже урочистої церемонії (брав участь у заході під час повернення їх тіл на батьківщину. – Ред.), я оголошую, що Сполучені Штати завдають дуже серйозного удару у відповідь, як я й обіцяв, по терористах-вбивцях, відповідальних [за це]", – заявив Трамп.

Він розповів про "дуже сильні" удари по опорних пунктах бойовиків у Сирії, додавши, що ця країна, яка "просочена кров'ю, має багато проблем, але має світле майбутнє, якщо ІДІЛ вдасться знищити".

Президент США зауважив, що його сирійський колега Ахмед аш-Шараа "повністю підтримує" ці удари.

Американський політик також пригрозив ударом, сильнішим ніж "будь-коли раніше", тим терористам, які у будь-який спосіб атакують або загрожуватимуть США.

ОНОВЛЕНО. Центральне командування Збройних сил США повідомило, що уночі Штати та Йордан вдарили по більш ніж 70 об'єктах ІДІЛ у Сирії, випустивши понад 100 високоточних боєприпасів.

"Мир через силу", – написало командування, що відповідає за Близький Схід та в Центральну Азію, додавши відео з ударами.

Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025