Сирія парадом відзначила річницю повалення Асада. Президент закликав до сильної країни

Військовий парад у Сирії (Фото: SANA)

8 грудня Сирія відзначає річницю з моменту повалення режиму колишнього глави країни Башара Асада, який був при владі 24 роки. Тимчасовий виконувач обов'язків президента Сирії Ахмед аш-Шараа пообіцяв зробити країну "сильною і справедливою", передає SANA.

Міноборони Сирії організувало військовий парад у Дамаску на честь Дня визволення. Місцеві жителі зібралися на площі Омейядів на мітинг, щоб також відзначити рік без режиму Асада.

Після ранкової молитви в мечеті Омейядів у Дамаску аль-Шараа висловив "хвалу жертвам і героїзму бійців (які увійшли в Дамаск)".

"З півночі на південь і зі сходу на захід, якщо Бог дозволить, ми відновимо сильну Сирію зі структурою, що відповідає її сьогоденню і минулому. На нинішньому етапі необхідно спільними зусиллями всіх громадян побудувати сильну Сирію, зміцнити її стабільність, захистити її суверенітет і домогтися майбутнього, гідного жертв її народу", – сказав він.

Представники світових організацій і лідери інших країн привітали Сирію й аль-Шараа з річницею звільнення від режиму Асада. Привітання надіслали президент Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Мухаммед бін Заїда Аль Нагаян, посольство Катару в Дамаску, генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш.