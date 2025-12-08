Сирия военным парадом отметила годовщину свержения Асада. Президент призвал к сильной стране
8 декабря Сирия отмечает годовщину с момента свержения режима бывшего главы страны Башара Асада, который был у власти 24 года. Временно исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа пообещал сделать страну "сильной и справедливой", передает SANA.
Минобороны Сирии организовало военный парад в Дамаске в честь Дня освобождения. Местные жители собрались на площади Омейядов на митинг, чтобы также отметить год без режима Асада.
После утренней молитвы в мечети Омейядов в Дамаске аль-Шараа выразил "хвалу жертвам и героизму бойцов (вошедших в Дамаск)".
"С севера на юг и с востока на запад, если Бог позволит, мы восстановим сильную Сирию со структурой, соответствующей ее настоящему и прошлому. На нынешнем этапе необходимо совместными усилиями всех граждан построить сильную Сирию, укрепить ее стабильность, защитить ее суверенитет и добиться будущего, достойного жертв ее народа", – сказал он.
Представители мировых организаций и лидеры других стран поздравили Сирию и аль-Шараа с годовщиной освобождения от режима Асада. Поздравления направили президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бин Заида Аль Нахайян, посольство Катара в Дамаске, генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.
- После свержения режима Асада в декабре 2024 года Украина предоставляла Сирии гуманитарную помощь, а в конце сентября 2025 года Киев официально восстановил дипломатические отношения с Дамаском.
- В октябре в Сирии прошли первые парламентские выборы после свержения режима Асада.
- 6 ноября Совбез ООН снял санкции с нового президента Сирии перед его визитом к Трампу. Россия отдала свой голос "за", а Китай воздержался от голосования. США и Британия поступили аналогично.
Комментарии (0)