Сирия военным парадом отметила годовщину свержения Асада. Президент призвал к сильной стране

8 декабря 2024 года был свергнут режим Башара Асада, который правил больше 20 лет

Военный парад в Сирии (Фото: SANA)

8 декабря Сирия отмечает годовщину с момента свержения режима бывшего главы страны Башара Асада, который был у власти 24 года. Временно исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа пообещал сделать страну "сильной и справедливой", передает SANA.

Минобороны Сирии организовало военный парад в Дамаске в честь Дня освобождения. Местные жители собрались на площади Омейядов на митинг, чтобы также отметить год без режима Асада.

После утренней молитвы в мечети Омейядов в Дамаске аль-Шараа выразил "хвалу жертвам и героизму бойцов (вошедших в Дамаск)".

"С севера на юг и с востока на запад, если Бог позволит, мы восстановим сильную Сирию со структурой, соответствующей ее настоящему и прошлому. На нынешнем этапе необходимо совместными усилиями всех граждан построить сильную Сирию, укрепить ее стабильность, защитить ее суверенитет и добиться будущего, достойного жертв ее народа", – сказал он.

Представители мировых организаций и лидеры других стран поздравили Сирию и аль-Шараа с годовщиной освобождения от режима Асада. Поздравления направили президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бин Заида Аль Нахайян, посольство Катара в Дамаске, генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.