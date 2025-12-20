"Это не начало войны – это объявление мести". Штаты заявили об ударе по террористам ИГИЛа

Гегсет сообщил об операции США в Сирии, Трамп заявил об "очень сильных" ударах по опорным пунктам боевиков

Пит Хегсет и Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Соединенные Штаты осуществили удары по боевикам и объектам Исламского государства (ИГИЛ) в Сирии, ответив на нападение террористической организации на американцев ранее. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп и американский министр войны Пит Хегсет.

Последний заявил, что американские военная начали операцию HAWKEYE STRIKE (англ. дословно "удар ястребиного/пыльного глаза". – Ред.).

Целью операции является уничтожение террористов ИГИЛ, их инфраструктуры и складов оружия в ответ на предыдущую атаку боевиков, отметил чиновник.

"Это не начало войны – это объявление возмездия. США, под руководством президента Трампа, никогда не будут колебаться и не уступят в защите своего народа", – пояснил глава Пентагона.

Он также отметил, что в этой операции Америке удалось убить "много" из своих врагов, и анонсировал, что она продолжит это делать.

"Из-за жестокого убийства ИГИЛом храбрых американских патриотов в Сирии, чьи прекрасные души я в начале этой недели приветствовал на американской земле во время очень торжественной церемонии (участвовал в мероприятии во время возвращения их тел на родину. – Ред.), я объявляю, что Соединенные Штаты наносят очень серьезный ответный удар, как я и обещал, по террористам-убийцам, ответственным [за это]", – заявил Трамп.

Он рассказал об "очень сильных" ударах по опорным пунктам боевиков в Сирии, добавив, что эта страна – "пропитанная кровью, которая имеет много проблем, но которая имеет светлое будущее, если ИГИЛ удастся уничтожить".

Президент США отметил, что его сирийский коллега Ахмед аш-Шараа "полностью поддерживает" эти удары.

Американский политик также пригрозил ударом, более сильным чем "когда-либо прежде", тем террористам, которые любым способом атакуют или будут угрожать США.