Центр протидії дезінформації: Google прибрав зі своїх карт українські військові об’єкти

Google (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Google виправив інцидент з картами, у яких "засвітив" військову техніку Сил безпеки й оборони України. Про це повідомив глава Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко.

"Google виправив ситуацію з картами. Військові об‘єкти та системи більше не відображаються. Надалі також буде все ок", – написав Коваленко.

3 листопада він заявив, що Google виклав на картах оновлені знімки, розкривши розміщення військових систем Сил оборони України. Згодом Коваленко написав, що після публічної реакції представники компанії зв‘язалися з українською стороною. Вони пообіцяли виправити ситуацію.