Центр протидії дезінформації: Google прибрав зі своїх карт українські військові об’єкти
Google виправив інцидент з картами, у яких "засвітив" військову техніку Сил безпеки й оборони України. Про це повідомив глава Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко.
"Google виправив ситуацію з картами. Військові об‘єкти та системи більше не відображаються. Надалі також буде все ок", – написав Коваленко.
3 листопада він заявив, що Google виклав на картах оновлені знімки, розкривши розміщення військових систем Сил оборони України. Згодом Коваленко написав, що після публічної реакції представники компанії зв‘язалися з українською стороною. Вони пообіцяли виправити ситуацію.
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