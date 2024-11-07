Центр противодействия дезинформации: Google убрал со своих карт украинские военные объекты
Google исправил инцидент с картами, на которых "засветил" военную технику Сил безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.
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"Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем тоже будет все ок", — написал Коваленко.
3 ноября он заявил, что Google выложил на картах обновленные снимки, раскрыв размещение военных систем Сил обороны Украины. Позже Коваленко написал, что после публичной реакции представители компании связались с украинской стороной. Они пообещали исправить ситуацию.
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