Центр противодействия дезинформации: Google убрал со своих карт украинские военные объекты

Google (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Google исправил инцидент с картами, на которых "засветил" военную технику Сил безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

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"Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем тоже будет все ок", — написал Коваленко.

3 ноября он заявил, что Google выложил на картах обновленные снимки, раскрыв размещение военных систем Сил обороны Украины. Позже Коваленко написал, что после публичной реакции представители компании связались с украинской стороной. Они пообещали исправить ситуацию.