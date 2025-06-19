ЦПД: Росія звинувачує українських військових в обстрілах храмів на Курщині
Зруйнований росіянами храм в Україні (Ілюстративне фото: УПЦ)

Російська пропаганда поширює дезінформацію про "звірства" Збройних Сил України у Курській області. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Російські медіа поширюють повідомлення, що українські військові нібито цілеспрямовано обстрілювали храми та використовували церкви як укріплення для запуску дронів.

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У ЦПД зазначили, що ці заяви не підтверджуються жодними доказами та незаангажованими джерелами. Натомість сама Росія систематично обстрілює українські храми, а на окупованих територіях переслідує релігійні громади.

"Поширення такої дезінформації є частиною масштабної російської кампанії з дискредитації ЗСУ, мета якої – відвернути увагу міжнародної спільноти від численних воєнних злочинів російської армії та виправдати дії військових РФ", – зазначили в Центрі.

Окрім цього, подібною дезінформацією росіяни намагаються завоювати симпатії окремих традиціоналістів у країнах Заходу, підкреслили в ЦПД.

ЦПД: Росія звинувачує українських військових в обстрілах храмів на Курщині
Ілюстрація: ЦПД
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