ЦПД: Росія звинувачує українських військових в обстрілах храмів на Курщині
Російська пропаганда поширює дезінформацію про "звірства" Збройних Сил України у Курській області. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Російські медіа поширюють повідомлення, що українські військові нібито цілеспрямовано обстрілювали храми та використовували церкви як укріплення для запуску дронів.
У ЦПД зазначили, що ці заяви не підтверджуються жодними доказами та незаангажованими джерелами. Натомість сама Росія систематично обстрілює українські храми, а на окупованих територіях переслідує релігійні громади.
"Поширення такої дезінформації є частиною масштабної російської кампанії з дискредитації ЗСУ, мета якої – відвернути увагу міжнародної спільноти від численних воєнних злочинів російської армії та виправдати дії військових РФ", – зазначили в Центрі.
Окрім цього, подібною дезінформацією росіяни намагаються завоювати симпатії окремих традиціоналістів у країнах Заходу, підкреслили в ЦПД.
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