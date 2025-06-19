ЦПИ: Россия обвиняет украинских военных в обстрелах храмов в Курской области

В Центре напомнили, что это оккупанты намеренно бьют по украинским храмам

Разрушенный русскими храм в Украине (Иллюстративное фото: УПЦ)

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о "зверствах" Вооруженных Сил Украины в Курской области. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Российские медиа распространяют сообщения, что украинские военные якобы целенаправленно обстреливали храмы и использовали церкви в качестве укреплений для запуска дронов.

В ЦПД отметили, что эти заявления не подтверждаются никакими доказательствами и незаангажированными источниками. Сама Россия же систематически обстреливает украинские храмы, а на оккупированных территориях преследует религиозные общины.

"Распространение такой дезинформации является частью масштабной российской кампании по дискредитации ВСУ, цель которой – отвлечь внимание международного сообщества от многочисленных военных преступлений российской армии и оправдать действия военных РФ", – отметили в Центре.

Кроме того, подобной дезинформацией россияне пытаются завоевать симпатии отдельных традиционалистов в странах Запада, подчеркнули в ЦПД.