У 2024 році понад 50 000 росіян звернулися до України, щоб розшукати зниклих окупантів
Знищена військова техніка РФ (Фото: Генштаб ЗСУ)

У 2024 році російські родини надіслали 52 000 запитів про зниклих безвісти окупантів. Про це повідомив проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу найти".

Зазначається, що ця цифра загиблих ворожих солдатів у двоє-троє менша за загальну кількість зниклих окупантів. Через те, що влада Росії усіляко намагається приховати інформацію про втрати, не всі родичі російських солдатів звертаються до українського проєкту.

У 2024 році понад 50 000 росіян звернулися до України, щоб розшукати зниклих окупантів

Коли родина російського військового отримує інформацію про те, що він загинув або перебуває у полоні, то може вимагати від влади РФ проведення обмінів. За 2024 рік українська сторона надала інформацію про 1570 полонених, з яких 397 були обміняні на українських захисників.

У Координаційному штабі зазначили, що статистика звернень росіян вказує на те, що втрати ворога в Україні збільшуються. Більшість поданих заявок стосуються саме тих окупантів, які зникли безвісти у 2024 році – 29 472.

Найбільша кількість ворожих солдатів зникли в полях і посадках Донецької області – 19 025 окупантів. З них 8597 в Покровському і 5164 у Бахмутському районах.

Ще 3069 росіян віком 17–39 років зникли на території Росії. З них 60% у Курській області.

У 2024 році понад 50 000 росіян звернулися до України, щоб розшукати зниклих окупантів
У 2024 році понад 50 000 росіян звернулися до України, щоб розшукати зниклих окупантів
У 2024 році понад 50 000 росіян звернулися до України, щоб розшукати зниклих окупантів

73% росіян, які звернулися до проєкту "Хочу найти", заявили, що не підтримують повномасштабну війну проти України.

У 2024 році понад 50 000 росіян звернулися до України, щоб розшукати зниклих окупантів

Також зазначається, що вісім з 20 підрозділів армії РФ, які очолюють списки за кількістю зниклих безвісти, комплектуються незаконно мобілізованими з Донецької та Луганської областей.

"Російське військове керівництво використовує ці підрозділи як "гарматне м’ясо" і не зважає на втрати особового складу", – йдеться в повідомленні.

У 2024 році понад 50 000 росіян звернулися до України, щоб розшукати зниклих окупантів
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