У 2024 році понад 50 000 росіян звернулися до України, щоб розшукати зниклих окупантів

Зазначається, що найбільша кількість звернень стосується окупантів, які зникли у 2024 році

Знищена військова техніка РФ (Фото: Генштаб ЗСУ)

У 2024 році російські родини надіслали 52 000 запитів про зниклих безвісти окупантів. Про це повідомив проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу найти".

Зазначається, що ця цифра загиблих ворожих солдатів у двоє-троє менша за загальну кількість зниклих окупантів. Через те, що влада Росії усіляко намагається приховати інформацію про втрати, не всі родичі російських солдатів звертаються до українського проєкту.

Коли родина російського військового отримує інформацію про те, що він загинув або перебуває у полоні, то може вимагати від влади РФ проведення обмінів. За 2024 рік українська сторона надала інформацію про 1570 полонених, з яких 397 були обміняні на українських захисників.

У Координаційному штабі зазначили, що статистика звернень росіян вказує на те, що втрати ворога в Україні збільшуються. Більшість поданих заявок стосуються саме тих окупантів, які зникли безвісти у 2024 році – 29 472.

Найбільша кількість ворожих солдатів зникли в полях і посадках Донецької області – 19 025 окупантів. З них 8597 в Покровському і 5164 у Бахмутському районах.

Ще 3069 росіян віком 17–39 років зникли на території Росії. З них 60% у Курській області.

73% росіян, які звернулися до проєкту "Хочу найти", заявили, що не підтримують повномасштабну війну проти України.

Також зазначається, що вісім з 20 підрозділів армії РФ, які очолюють списки за кількістю зниклих безвісти, комплектуються незаконно мобілізованими з Донецької та Луганської областей.

"Російське військове керівництво використовує ці підрозділи як "гарматне м’ясо" і не зважає на втрати особового складу", – йдеться в повідомленні.