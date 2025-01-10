В 2024 году свыше 50 000 россиян обратились в Украину, чтобы найти пропавших оккупантов
Уничтожена военная техника РФ (Фото: Генштаб ВСУ)

В 2024 году российские семьи направили 52 000 запросов о пропавших без вести оккупантах. Об этом сообщил проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу найти".

Отмечается, что эта цифра погибших вражеских солдат в два-три раза меньше общего числа пропавших оккупантов. Из-за того, что власти России всячески пытаются скрыть информацию о потерях, не все родственники российских солдат обращаются к украинскому проекту.

В 2024 году свыше 50 000 россиян обратились в Украину, чтобы найти пропавших оккупантов

Когда семья российского военного получает информацию о том, что он погиб или находится в плену, то может потребовать от властей РФ проведение обменов. За 2024 год украинская сторона предоставила информацию о 1570 пленных, из которых 397 были обменяны на украинских защитников.

В Координационном штабе отметили, что статистика обращений россиян указывает на то, что потери врага в Украине увеличиваются. Большинство поданных заявок касается именно тех оккупантов, которые пропали без вести в 2024 году – 29 472.

Наибольшее количество вражеских солдат исчезло в полях и посадках Донецкой области – 19 025 оккупантов. Из них 8597 в Покровском и 5164 в Бахмутском районах.

Еще 3069 россиян в возрасте 17-39 лет исчезли на территории России. Из них 60% в Курской области.

В 2024 году свыше 50 000 россиян обратились в Украину, чтобы найти пропавших оккупантов
В 2024 году свыше 50 000 россиян обратились в Украину, чтобы найти пропавших оккупантов
В 2024 году свыше 50 000 россиян обратились в Украину, чтобы найти пропавших оккупантов

73% обратившихся к проекту "Хочу найти" россиян заявили, что не поддерживают полномасштабную войну против Украины.

В 2024 году свыше 50 000 россиян обратились в Украину, чтобы найти пропавших оккупантов

Также отмечается, что восемь из 20 подразделений армии РФ, возглавляющих списки по количеству пропавших без вести, комплектуются незаконно мобилизованными из Донецкой и Луганской областей.

"Российское военное руководство использует эти подразделения как "пушечное мясо" и не учитывает потери личного состава", – говорится в сообщении.

В 2024 году свыше 50 000 россиян обратились в Украину, чтобы найти пропавших оккупантов
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