В 2024 году свыше 50 000 россиян обратились в Украину, чтобы найти пропавших оккупантов

Отмечается, что наибольшее количество обращений касается оккупантов, пропавших в 2024 году

Уничтожена военная техника РФ (Фото: Генштаб ВСУ)

В 2024 году российские семьи направили 52 000 запросов о пропавших без вести оккупантах. Об этом сообщил проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу найти".

Отмечается, что эта цифра погибших вражеских солдат в два-три раза меньше общего числа пропавших оккупантов. Из-за того, что власти России всячески пытаются скрыть информацию о потерях, не все родственники российских солдат обращаются к украинскому проекту.

Когда семья российского военного получает информацию о том, что он погиб или находится в плену, то может потребовать от властей РФ проведение обменов. За 2024 год украинская сторона предоставила информацию о 1570 пленных, из которых 397 были обменяны на украинских защитников.

В Координационном штабе отметили, что статистика обращений россиян указывает на то, что потери врага в Украине увеличиваются. Большинство поданных заявок касается именно тех оккупантов, которые пропали без вести в 2024 году – 29 472.

Наибольшее количество вражеских солдат исчезло в полях и посадках Донецкой области – 19 025 оккупантов. Из них 8597 в Покровском и 5164 в Бахмутском районах.

Еще 3069 россиян в возрасте 17-39 лет исчезли на территории России. Из них 60% в Курской области.

73% обратившихся к проекту "Хочу найти" россиян заявили, что не поддерживают полномасштабную войну против Украины.

Также отмечается, что восемь из 20 подразделений армии РФ, возглавляющих списки по количеству пропавших без вести, комплектуются незаконно мобилизованными из Донецкой и Луганской областей.

"Российское военное руководство использует эти подразделения как "пушечное мясо" и не учитывает потери личного состава", – говорится в сообщении.

1 января Сырский заявил, что российская армия потеряла на Курском направлении уже более 38 000 солдат.

6 января Генштаб сообщил, что за пять месяцев в Курской области Силы обороны взяли в плен 860 россиян.

9 января глава Пентагона заявил, что Россия потеряла более двух третей своей армии, которая была в начале вторжения.