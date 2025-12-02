У 2025 році інтенсивність авіаударів РФ перевищила минулорічні показники

За неповний 2025 рік Росія скинула майже 44 000 керованих авіабомб проти 40 000 КАБів за увесь 2024 рік

КАБ (Фото: Міноборони)

За 11 місяців 2025 року російська армія скинула на українські міста майже 44 000 керованих авіабомб. "Найгарячішим" місяцем став жовтень, повідомило Міноборони.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, у листопаді 2025 року інтенсивність бойових дій з боку окупантів залишилася високою. За місяць на позиції Сил оборони та прифронтові міста ворог скинув понад 3 500 КАБів.

Однак "найгарячішим" за кількістю атак на підрозділи Сил оборони став жовтень – зафіксовано 5 328 керованих авіаційних бомб.

Загалом у 2025 році армія РФ посилила повітряний терор, зазначили в Міноборони. За 2024 рік ворожа авіація скинула майже 40 000 керованих авіабомб, це у середньому 109 КАБів щодоби. А лише за 11 місяців 2025 року ворог застосував майже 44 000 КАБів, або в середньому 130 КАБів щодоби.