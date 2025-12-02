У 2025 році інтенсивність авіаударів РФ перевищила минулорічні показники
За 11 місяців 2025 року російська армія скинула на українські міста майже 44 000 керованих авіабомб. "Найгарячішим" місяцем став жовтень, повідомило Міноборони.
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, у листопаді 2025 року інтенсивність бойових дій з боку окупантів залишилася високою. За місяць на позиції Сил оборони та прифронтові міста ворог скинув понад 3 500 КАБів.
Однак "найгарячішим" за кількістю атак на підрозділи Сил оборони став жовтень – зафіксовано 5 328 керованих авіаційних бомб.
Загалом у 2025 році армія РФ посилила повітряний терор, зазначили в Міноборони. За 2024 рік ворожа авіація скинула майже 40 000 керованих авіабомб, це у середньому 109 КАБів щодоби. А лише за 11 місяців 2025 року ворог застосував майже 44 000 КАБів, або в середньому 130 КАБів щодоби.
