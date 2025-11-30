Україна тестує нове озброєння для протидії КАБам – Генштаб
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Сили оборони тестують нове озброєння для протидії керованим авіабомбам (КАБ) росіян. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.
За даними військових, у вересні-листопаді зенітними ракетними військами Повітряних Сил було знищено до 100 ворожих КАБів. Подробиці щодо нового озброєння у Генштабі не розкрили.
Окрім КАБів, росіяни активно застосовують реактивні дрони. Станом на кінець листопада зафіксовано застосування 138 БпЛА "Герань". Більшість із них вдалося знищити українській протиповітряній обороні.
- У серпні розвідка повідомляла, що Росія планує виготовити 4000 турбореактивних дронів до кінця 2025 року.
- Експерт Defense Express розповів LIGA.net, що українські КАБи зробили гарний внесок у боротьбу з дроноводами РФ.
