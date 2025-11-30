Україна тестує нове озброєння для протидії КАБам – Генштаб

ЗСУ знищили близько 100 російських КАБів від початку осені

КАБ (Фото: пропагандистські медіа)

Сили оборони тестують нове озброєння для протидії керованим авіабомбам (КАБ) росіян. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

За даними військових, у вересні-листопаді зенітними ракетними військами Повітряних Сил було знищено до 100 ворожих КАБів. Подробиці щодо нового озброєння у Генштабі не розкрили.

Окрім КАБів, росіяни активно застосовують реактивні дрони. Станом на кінець листопада зафіксовано застосування 138 БпЛА "Герань". Більшість із них вдалося знищити українській протиповітряній обороні.