Украина тестирует новое вооружение для противодействия КАБам – Генштаб
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Силы обороны тестируют новое вооружение для противодействия управляемым авиабомбам (КАБ) россиян. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
По данным военных, в сентябре-ноябре зенитными ракетными войсками Воздушных Сил было уничтожено до 100 вражеских КАБов. Подробности относительно нового вооружения в Генштабе не раскрыли.
Кроме КАБов, россияне активно применяют реактивные дроны. По состоянию на конец ноября зафиксировано применение 138 БпЛА "Герань". Большинство из них удалось уничтожить украинской противовоздушной обороне.
- В августе разведка сообщала, что Россия планирует изготовить 4000 турбореактивных дронов до конца 2025 года.
- Эксперт Defense Express рассказал LIGA.net, что украинские КАБы сделали хороший вклад в борьбу с дроноводами РФ.
Комментарии (0)