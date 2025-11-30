Украина тестирует новое вооружение для противодействия КАБам – Генштаб

ВСУ уничтожили около 100 российских КАБов с начала осени

КАБ (Фото: пропагандистские медиа)

Силы обороны тестируют новое вооружение для противодействия управляемым авиабомбам (КАБ) россиян. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, в сентябре-ноябре зенитными ракетными войсками Воздушных Сил было уничтожено до 100 вражеских КАБов. Подробности относительно нового вооружения в Генштабе не раскрыли.

Кроме КАБов, россияне активно применяют реактивные дроны. По состоянию на конец ноября зафиксировано применение 138 БпЛА "Герань". Большинство из них удалось уничтожить украинской противовоздушной обороне.