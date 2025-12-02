В 2025 году интенсивность авиаударов РФ превысила прошлогодние показатели
За 11 месяцев 2025 года российская армия сбросила на украинские города почти 44 000 управляемых авиабомб. Самым "горячим" месяцем стал октябрь, сообщило Минобороны.
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в ноябре 2025 года интенсивность боевых действий со стороны оккупантов осталась высокой. За месяц на позиции Сил обороны и прифронтовые города враг сбросил более 3 500 КАБов.
Однако самым "горячим" по количеству атак на подразделения Сил обороны стал октябрь – зафиксировано 5 328 управляемых авиационных бомб.
Всего в 2025 году армия РФ усилила воздушный террор, отметили в Минобороны. За 2024 год вражеская авиация сбросила почти 40 000 управляемых авиабомб, это в среднем 109 КАБов ежесуточно. А только за 11 месяцев 2025 года враг применил почти 44 000 КАБов, или в среднем 130 КАБов ежесуточно.
- Эксперт Defense Express рассказал, что украинские КАБы рассказали, что украинские КАБы сделали хороший вклад в борьбу с дроноводами РФ.
- 30 ноября Генштаб сообщил, что Украина тестирует новое вооружение для противодействия КАБам. За осень уничтожено около 100 авиабомб.
