В 2025 году интенсивность авиаударов РФ превысила прошлогодние показатели

За неполный 2025 год Россия сбросила почти 44 000 управляемых авиабомб против 40 000 КАБов за весь 2024 год

КАБ (Фото: Минобороны)

За 11 месяцев 2025 года российская армия сбросила на украинские города почти 44 000 управляемых авиабомб. Самым "горячим" месяцем стал октябрь, сообщило Минобороны.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в ноябре 2025 года интенсивность боевых действий со стороны оккупантов осталась высокой. За месяц на позиции Сил обороны и прифронтовые города враг сбросил более 3 500 КАБов.

Однако самым "горячим" по количеству атак на подразделения Сил обороны стал октябрь – зафиксировано 5 328 управляемых авиационных бомб.

Всего в 2025 году армия РФ усилила воздушный террор, отметили в Минобороны. За 2024 год вражеская авиация сбросила почти 40 000 управляемых авиабомб, это в среднем 109 КАБов ежесуточно. А только за 11 месяцев 2025 года враг применил почти 44 000 КАБов, или в среднем 130 КАБов ежесуточно.