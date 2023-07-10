У Байдена не знають, чому Ердоган відпустив командирів "Азовсталі". США не брали участь

США не знають мотивації президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана у рішенні відпустити в Україну командирів оборони "Азовсталі". Про це на брифінгу повідомив радник із національної безпеки американського президента Джейк Салліван.

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За його словами, Вашингтон не може описувати мотиви Ердогана, а тому питання про це потрібно ставити особисто турецькому президентові.

Він зазначив, що український народ радісно та емоційно відреагував на повернення командирів оборони Маріуполя.

"Ми не брали участі в цьому і не в змозі, насправді, коментувати, чого Ердоган намагався досягти цим", — заявив Салліван.

8 липня президент Зеленський оголосив, що із Туреччини повертаються додому українські воїни "Редіс", "Калина", "Волина", Хоменко і Шлега. В Офісі президента не озвучили, як вдалося домогтися повернення додому командирів – повідомили лише, що це сталося "за результатами переговорів із турецькою стороною".

У Кремлі поскаржились на повернення з Туреччини до України захисників "Азовсталі", заявивши, що Росію ніхто не попереджав про це і це нібито є "порушенням домовленостей".

21 вересня 2022 року Україна повернула з російського полону 213 військових, серед яких були й п'ятеро командирів з "Азовсталі". Початково було домовлено, що п'ять командирів, які захищали Маріуполь, до кінця війни будуть перебувати в Туреччині під особистою протекцією Ердогана.

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