У Байдена не знают, почему Эрдоган отпустил командиров "Азовстали". США не участвовали
10.07.2023, 07:24
Джейк Салливан (Фото: EPA)
США не знают мотивации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в решении отпустить в Украину командиров обороны "Азовстали". Об этом на брифинге сообщил советник по национальной безопасности американского президента Джейк Салливан.
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По его словам, Вашингтон не может описывать мотивы Эрдогана, а поэтому вопросы об этом нужно задавать лично турецкому президенту.
Он отметил, что украинский народ радостно и эмоционально отреагировал на возвращение командиров обороны Мариуполя.
"Мы не участвовали в этом и не в состоянии, на самом деле, комментировать, чего Эрдоган пытался добиться этим", — заявил Салливан.
- 8 июля президент Зеленский объявил, что из Турции возвращаются домой украинские воины "Редис", "Калина", "Волына", Хоменко и Шлега. В Офисе президента не озвучили, как удалось добиться возвращения домой командиров – сообщили лишь, что это произошло "по результатам переговоров с турецкой стороной".
- В Кремле пожаловались на возвращение из Турции в Украину защитников "Азовстали", заявив, что Россию никто не предупреждал об этом, и это якобы является "нарушением договоренностей".
- 21 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 213 военных, среди которых были и пятеро командиров с "Азовстали". Первоначально было договорено, что пять командиров, защищавших Мариуполь, до конца войны будут находиться в Турции под личной протекцией Эрдогана.
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