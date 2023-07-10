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У Байдена не знают, почему Эрдоган отпустил командиров "Азовстали". США не участвовали

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 07:24
У Байдена не знают, почему Эрдоган отпустил командиров
Джейк Салливан (Фото: EPA)

США не знают мотивации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в решении отпустить в Украину командиров обороны "Азовстали". Об этом на брифинге сообщил советник по национальной безопасности американского президента Джейк Салливан.

По его словам, Вашингтон не может описывать мотивы Эрдогана, а поэтому вопросы об этом нужно задавать лично турецкому президенту.

Он отметил, что украинский народ радостно и эмоционально отреагировал на возвращение командиров обороны Мариуполя. 

"Мы не участвовали в этом и не в состоянии, на самом деле, комментировать, чего Эрдоган пытался добиться этим", — заявил Салливан.

  • 8 июля президент Зеленский объявил, что из Турции возвращаются домой украинские воины "Редис", "Калина", "Волына", Хоменко и Шлега. В Офисе президента не озвучили, как удалось добиться возвращения домой командиров – сообщили лишь, что это произошло "по результатам переговоров с турецкой стороной".
  • В Кремле пожаловались на возвращение из Турции в Украину защитников "Азовстали", заявив, что Россию никто не предупреждал об этом, и это якобы является "нарушением договоренностей".
  • 21 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 213 военных, среди которых были и пятеро командиров с "Азовстали". Первоначально было договорено, что пять командиров, защищавших Мариуполь, до конца войны будут находиться в Турции под личной протекцией Эрдогана.

Смотрите также: Командир Азова "Редис" во Львове: Мы обязательно еще скажем свое слово в бою

Дмитрий Гриниченко
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