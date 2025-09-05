У Британії нова глава МЗС, а Леммі стане віцепрем’єром та міністром юстиції

МЗС Британії очолить Іветт Купер, яка до цього була міністеркою внутрішніх справ

Девід Леммі (Фото: Dan Himbrechts/EPA)

У Великій Британії провели кадрові перестановки в Кабінеті міністрів, змінився, зокрема, міністр закордонних справ. Про це повідомив телеканал Sky News.

Девід Леммі, який очолював британське Міністерство закордонних справ, стане заступником прем’єра та міністром юстиції.

Водночас МЗС очолить Іветт Купер, яка до цього була міністеркою внутрішніх справ.

А главою МВС Британії призначать Шабану Махмуд. До цього вона обіймала посаду міністерки юстиції.

Цей крок буде сприйнятий як удар для Купер, яка зробила своїм пріоритетом зупинку човнів мігрантів, які прямують до Британії, – і тепер її усувають від цієї ролі.

Але це набагато більший удар для Леммі, якому прем'єр-міністр Британії Кір Стармер пообіцяв п'ять років на цій посаді, востаннє в листопаді. Але щоб пом'якшити удар, йому, очевидно, запропонували роль Анджели Рейнер, яка в п'ятницю подала у відставку з посади віцепрем'єрки, пише медіа.

З іншого боку, це очевидне підвищення для Махмуд, яке підіймає її на одну з найважливіших ролей в уряді.

Це також означає, що вперше в історії трьома найвпливовішими міністрами в уряді будуть жінки.

ДОПОВНЕНО О 20:50. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав Леммі з призначенням на посаду віцепрем’єра.

"Ваша непохитна підтримка України була неоціненною, і я ціную досвід співпраці з вами протягом багатьох років з питань життєво важливого значення як для України, так і для Великої Британії. Хай щастить", – зазначив Сибіга.

5 вересня 2025 року віцепрем'єрка Британії Рейнер подала у відставку через скандал із несплатою податків. Вона неправильно сплатила гербовий збір за нерухомість вартістю 800 000 фунтів.