Британський міністр наживо побачив наслідки масованої атаки РФ на будівлі British Council у Києві
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі відвідав будівлю British Council у Києві, яка постраждала унаслідок масованого удару РФ по українській столиці 28 серпня. Про це повідомили у X відомства посадовця.
"Ми не будемо ставити під загрозу мир, забуваючи про війну. Війну, яку Путін продовжує вести. Сьогодні в Києві міністр оборони Джон Гілі на власні очі побачив збитки, завдані будівлі British Council російськими ударами минулого тижня, одними з найсмертоносніших за всю війну", – йдеться у дописі.
British Council – орган уряду Сполученого Королівства, що займається поширенням культури країни за її межами.
Будівля організації та представництво Європейського Союзу були пошкоджені під час масованої атаки РФ по Києву 28 серпня. Через це Сполучене Королівство та ЄС викликали російських дипломатів.
Удар по Києву того дня забрав життя 25 людей, зокрема чотирьох дітей, повідомляв керівник військової адміністрації міста Тимур Ткаченко.
- Гілі прибув до Києва вранці 3 вересня з неоголошеним візитом. Його український колега Шмигаль анонсував, що посадовці скоординують основні питання наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться у Лондоні, а також спільні оборонні проєкти.
- За словами українського чиновника, готуються важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність обох держав.
