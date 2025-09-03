У середу, 3 вересня, до України з неоголошеним візитом прибув міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Про це повідомив очільник українського Міноборони Денис Шмигаль.

Український міністр особисто зустрів британського колегу на вокзалі.

"Скоординуємо під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі "Рамштайн", що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти", – написав Шмигаль.

Він додав, що готуються важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність обох країн.

Раніше Шмигаль анонсував черговий "Рамштайн" у вересні під головуванням Великої Британії. Згодом стало відомо, що засідання відбудеться 9 вересня.