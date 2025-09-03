В среду, 3 сентября, в Украину с необъявленным визитом прибыл министр обороны Великобритании Джон Хили. Об этом сообщил глава украинского Минобороны Денис Шмыгаль.

Украинский министр лично встретил британского коллегу на вокзале.

"Скоординируем во время встречи основные вопросы следующего заседания в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне, и совместные оборонные проекты", — написал Шмыгаль.

Он добавил, что готовятся важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность обеих стран.

Ранее Шмыгаль анонсировал очередной "Рамштайн" в сентябре под председательством Великобритании. Впоследствии стало известно, что заседание состоится 9 сентября.