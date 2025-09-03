Британский министр вживую увидел последствия атаки РФ на здании British Council в Киеве

Минобороны королевства заявило, что страна не будет "ставить под угрозу мир, забывая о войне"

Джон Хили рядом со зданием British Council в Киеве (Фото: X / Ministry of Defence)

Министр обороны Великобритании Джон Хили посетил здание British Council в Киеве, которое пострадало в результате массированного удара РФ по украинской столице 28 августа. Об этом сообщили в X ведомства чиновника.

"Мы не будем ставить под угрозу мир, забывая о войне. Войну, которую Путин продолжает вести. Сегодня в Киеве министр обороны Джон Гили собственными глазами увидел ущерб, нанесенный зданию British Council российскими ударами на прошлой неделе, одними из самых смертоносных за всю войну", – говорится в публикации.

British Council – орган правительства Соединенного королевства, занимающийся распространением культуры страны за ее пределами.

Здание организации и представительство Европейского союза были повреждены во время массированной атаки РФ по Киеву 28 августа. Из-за этого Соединенное королевство и ЕС вызвали российских дипломатов.

Удар по Киеву в тот день унес жизни 25 человек, в том числе четырех детей, сообщал руководитель военной администрации Тимур Ткаченко.