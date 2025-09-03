Британский министр вживую увидел последствия атаки РФ на здании British Council в Киеве
Министр обороны Великобритании Джон Хили посетил здание British Council в Киеве, которое пострадало в результате массированного удара РФ по украинской столице 28 августа. Об этом сообщили в X ведомства чиновника.
"Мы не будем ставить под угрозу мир, забывая о войне. Войну, которую Путин продолжает вести. Сегодня в Киеве министр обороны Джон Гили собственными глазами увидел ущерб, нанесенный зданию British Council российскими ударами на прошлой неделе, одними из самых смертоносных за всю войну", – говорится в публикации.
British Council – орган правительства Соединенного королевства, занимающийся распространением культуры страны за ее пределами.
Здание организации и представительство Европейского союза были повреждены во время массированной атаки РФ по Киеву 28 августа. Из-за этого Соединенное королевство и ЕС вызвали российских дипломатов.
Удар по Киеву в тот день унес жизни 25 человек, в том числе четырех детей, сообщал руководитель военной администрации Тимур Ткаченко.
- Хили прибыл в Киев утром 3 сентября с необъявленным визитом. Его украинский коллега Шмыгаль анонсировал, что чиновники скоординируют основные вопросы следующего заседания в формате "Рамштайн", который состоится в Лондоне, а также совместные оборонные проекты.
- По словам украинского чиновника, готовятся важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность обоих государств.
