В Британии новая глава МИД, а Лемми станет вице-премьером и министром юстиции

МИД Британии возглавит Иветт Купер, которая до этого была министром внутренних дел

Дэвид Лемми (Фото: Dan Himbrechts/EPA)

В Великобритании провели кадровые перестановки в Кабинете министров, сменился, в частности, министр иностранных дел. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Дэвид Лемми, который возглавлял британское Министерство иностранных дел, станет заместителем премьера и министром юстиции.

В то же время МИД возглавит Иветт Купер, которая до этого была министром внутренних дел.

А главой МВД Британии назначат Шабану Махмуд. До этого она занимала должность министра юстиции.

Этот шаг будет воспринят как удар для Купер, которая сделала своим приоритетом остановку лодок мигрантов, направляющихся в Британию, – и теперь ее отстраняют от этой роли.

Но это гораздо больший удар для Лемми, которому премьер-министр Британии Кир Стармер пообещал пять лет на этом посту, в последний раз в ноябре. Но чтобы смягчить удар, ему, очевидно, предложили роль Анджелы Рейнер, которая в пятницу подала в отставку с поста вице-премьера, пишет медиа.

С другой стороны, это очевидное повышение для Махмуд, которое поднимает ее на одну из важнейших ролей в правительстве.

Это также означает, что впервые в истории тремя самыми влиятельными министрами в правительстве будут женщины.

ДОПОЛНЕНО В 20:50. Министр иностранных дел Андрей Сибига поздравил Лемми с назначением на должность вице-премьера.

"Ваша непреклонная поддержка Украины была неоценимой, и я ценю опыт сотрудничества с вами на протяжении многих лет по вопросам жизненно важного значения как для Украины, так и для Великобритании. Удачи", — отметил Сибига.

5 сентября 2025 года вице-премьер Британии Рейнер подала в отставку из-за скандала с неуплатой налогов. Она неправильно уплатила гербовый сбор за недвижимость стоимостью 800 000 фунтов.