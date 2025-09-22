У Будапешті десятки тисяч людей протестували проти політики Орбана – відео
21 вересня у Будапешті десятки тисяч людей вийшли на протест, звинувачуючи прем’єра Віктора Орбана у витрачанні грошей платників податків на маніпулятивні кампанії. Про це повідомляє AFP.
За підрахунками організаторів, на площі Героїв у Будапешті зібралися близько 50 000 учасників акції. Офіційних даних від влади щодо кількості протестувальників поки що немає.
Над мітингом запустили повітряну кулю у формі зебри – як символ розкішного способу життя керівної еліти після того, як зебр помітили поруч із заміською резиденцією родини Орбана.
Протестувальники звинувачували Орбана в тому, що він витрачає гроші платників податків на кампанії, спрямовані на введення виборців в оману та розпалювання ворожнечі, намагаючись отримати від цього політичну вигоду.
Видання зазначає, що з моменту повернення до влади у 2010 році Орбан проводить масштабні інформаційні кампанії, які коштують мільйони євро з грошей платників податків.
За словами критиків, ці атаки часто спрямовані проти політичних опонентів та посилюють заяви Орбана, такі як протести проти прагнення України вступити до ЄС.
Водночас в уряді заявляють, що його "інформаційні кампанії" ґрунтуються на "фактах і необхідні для підвищення обізнаності" громадськості про важливі питання.
Thousands of people protest in Budapest against what they describe as state-funded political propaganda, hate speech and fearmongering pic.twitter.com/doQ9bM2Vpo— Reuters (@Reuters) September 22, 2025
Thousands of Hungarians are protesting against the government of wannabe dictator Orbán in Budapest.— Yasmina (@yasminalombaert) September 21, 2025
The demonstration was organized in response to a nationwide billboard campaign that uses hate speech to mock and abuse Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and the leading… pic.twitter.com/NWrxUJbhdl
- 14 березня 2025 року Зеленський повідомив, що рішення про членство України у ЄС блокує лише одна країна – Угорщина. Для розв'язання питань зовнішньої політики та безпеки потрібна підтримка усіх країн – членів блоку.
- 26 червня Орбан оголосив результати пропагандистського національного опитування Voks2025 щодо вступу України до ЄС. Він заявив, що абсолютна більшість угорців проголосували проти.
