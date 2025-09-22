У Будапешті десятки тисяч людей протестували проти політики Орбана – відео

Під час протесту у Будапешті 21 вересня зібралося приблизно 50 000 учасників акції проти політики Орбана

Віктор Орбан (Фото: EPA)

21 вересня у Будапешті десятки тисяч людей вийшли на протест, звинувачуючи прем’єра Віктора Орбана у витрачанні грошей платників податків на маніпулятивні кампанії. Про це повідомляє AFP.

За підрахунками організаторів, на площі Героїв у Будапешті зібралися близько 50 000 учасників акції. Офіційних даних від влади щодо кількості протестувальників поки що немає.

Над мітингом запустили повітряну кулю у формі зебри – як символ розкішного способу життя керівної еліти після того, як зебр помітили поруч із заміською резиденцією родини Орбана.

Протестувальники звинувачували Орбана в тому, що він витрачає гроші платників податків на кампанії, спрямовані на введення виборців в оману та розпалювання ворожнечі, намагаючись отримати від цього політичну вигоду.

Видання зазначає, що з моменту повернення до влади у 2010 році Орбан проводить масштабні інформаційні кампанії, які коштують мільйони євро з грошей платників податків.

За словами критиків, ці атаки часто спрямовані проти політичних опонентів та посилюють заяви Орбана, такі як протести проти прагнення України вступити до ЄС.

Водночас в уряді заявляють, що його "інформаційні кампанії" ґрунтуються на "фактах і необхідні для підвищення обізнаності" громадськості про важливі питання.

Thousands of people protest in Budapest against what they describe as state-funded political propaganda, hate speech and fearmongering pic.twitter.com/doQ9bM2Vpo — Reuters (@Reuters) September 22, 2025

Thousands of Hungarians are protesting against the government of wannabe dictator Orbán in Budapest.



The demonstration was organized in response to a nationwide billboard campaign that uses hate speech to mock and abuse Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and the leading… pic.twitter.com/NWrxUJbhdl — Yasmina (@yasminalombaert) September 21, 2025