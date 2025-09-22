В Будапеште десятки тысяч людей протестовали против политики Орбана – видео
Виктор Орбан (Фото: EPA)

21 сентября в Будапеште десятки тысяч людей вышли на протест, обвиняя премьера Виктора Орбана в трате денег налогоплательщиков на манипулятивные кампании. Об этом сообщает AFP.

По подсчетам организаторов, на площади Героев в Будапеште собрались около 50 000 участников акции. Официальных данных от властей о количестве протестующих пока нет.

Над митингом запустили воздушный шар в форме зебры – как символ роскошного образа жизни правящей элиты после того, как зебр заметили рядом с загородной резиденцией семьи Орбана.

Протестующие обвиняли Орбана в том, что он тратит деньги налогоплательщиков на кампании, направленные на введение избирателей в заблуждение и разжигание вражды, пытаясь получить от этого политическую выгоду.

Издание отмечает, что с момента возвращения к власти в 2010 году Орбан проводит масштабные информационные кампании, которые стоят миллионы евро из денег налогоплательщиков.

По словам критиков, эти атаки часто направлены против политических оппонентов и усиливают заявления Орбана, такие как протесты против стремления Украины вступить в ЕС.

В то же время в правительстве заявляют, что его "информационные кампании" основываются на "фактах и необходимы для повышения осведомленности" общественности о важных вопросах.

