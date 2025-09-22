В Будапеште десятки тысяч людей протестовали против политики Орбана – видео
21 сентября в Будапеште десятки тысяч людей вышли на протест, обвиняя премьера Виктора Орбана в трате денег налогоплательщиков на манипулятивные кампании. Об этом сообщает AFP.
По подсчетам организаторов, на площади Героев в Будапеште собрались около 50 000 участников акции. Официальных данных от властей о количестве протестующих пока нет.
Над митингом запустили воздушный шар в форме зебры – как символ роскошного образа жизни правящей элиты после того, как зебр заметили рядом с загородной резиденцией семьи Орбана.
Протестующие обвиняли Орбана в том, что он тратит деньги налогоплательщиков на кампании, направленные на введение избирателей в заблуждение и разжигание вражды, пытаясь получить от этого политическую выгоду.
Издание отмечает, что с момента возвращения к власти в 2010 году Орбан проводит масштабные информационные кампании, которые стоят миллионы евро из денег налогоплательщиков.
По словам критиков, эти атаки часто направлены против политических оппонентов и усиливают заявления Орбана, такие как протесты против стремления Украины вступить в ЕС.
В то же время в правительстве заявляют, что его "информационные кампании" основываются на "фактах и необходимы для повышения осведомленности" общественности о важных вопросах.
Тысячи людей протестуют в Будапеште против того, что они называют финансируемой государством политической пропагандой, языком ненависти и разжиганием страха pic.twitter.com/doQ9bM2Vpo- Reuters (@Reuters) 22 сентября 2025 г
Тысячи венгров протестуют против правительства подражателя диктатора Орбана в Будапеште.- Ясмина (@yasminalombaert) 21 сентября 2025 г
Демонстрация была организована в ответ на общенациональную рекламную кампанию, в которой с помощью языка вражды высмеивается и оскорбляется президент Украины Владимир Зеленский и ведущие.. pic.twitter.com/NWrxUJbhdl
- 14 марта 2025 года Зеленский сообщил, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна – Венгрия. Для решения вопросов внешней политики и безопасности нужна поддержка всех стран – членов блока.
- 26 июня Орбан объявил результаты пропагандистского национального опроса Voks2025 относительно вступления Украины в ЕС. Он заявил, что абсолютное большинство венгров проголосовали против.
Комментарии (0)