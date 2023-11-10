RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Чехії вперше розповіли, яку зброю та техніку передали Україні впродовж війни

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 20:03
У Чехії вперше розповіли, яку зброю та техніку передали Україні впродовж війни - Фото
Чеські Мі-24 (Фото: Defence Express)

З початку повномасштабної війни Чеська Республіка передала Україні військової допомоги на 241 млн євро. До списку потрапила техніка як радянського виробництва, так і сучасні боєприпаси, передає Radio Prague International.

Окрім техніки радянського виробництва (танків, БМП), Прага передала й сучасну військову техніку та боєприпаси, зокрема авіатехніку.

→ 4 вертольоти Mi-24 Hind 2005 і 2006 року виробництва;
→ 4,2 млн патронів для ручної вогнепальної зброї;
→ 128 мінометів 1971-79 років випуску;
→ 17 400 мінометних снарядів,
→ 62 танки 1968, 1977, 1985-1989, 1993 років виробництва;
→ 13 самохідних гаубиць випуску 1980-1986 років;
→ 131 БМП, випущені в період із 1973 до 1989 року, у 1993 та в 1999 роках і багато іншого.

У переліку також вказані інші види та зразки оборонної допомоги, а також перев'язувальні матеріали, медичні препарати та ліки. Уточнюється, що такі постачання надсилалися українській стороні у період із лютого 2022 року до жовтня 2023 року.

Читайте також: ЗСУ нібито отримали чеські РСЗВ Striga, про їх постачання офіційно не повідомлялося – відео

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогачехія

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 