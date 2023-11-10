У Чехії вперше розповіли, яку зброю та техніку передали Україні впродовж війни

З початку повномасштабної війни Чеська Республіка передала Україні військової допомоги на 241 млн євро. До списку потрапила техніка як радянського виробництва, так і сучасні боєприпаси, передає Radio Prague International.

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Окрім техніки радянського виробництва (танків, БМП), Прага передала й сучасну військову техніку та боєприпаси, зокрема авіатехніку.

→ 4 вертольоти Mi-24 Hind 2005 і 2006 року виробництва;

→ 4,2 млн патронів для ручної вогнепальної зброї;

→ 128 мінометів 1971-79 років випуску;

→ 17 400 мінометних снарядів,

→ 62 танки 1968, 1977, 1985-1989, 1993 років виробництва;

→ 13 самохідних гаубиць випуску 1980-1986 років;

→ 131 БМП, випущені в період із 1973 до 1989 року, у 1993 та в 1999 роках і багато іншого.

У переліку також вказані інші види та зразки оборонної допомоги, а також перев'язувальні матеріали, медичні препарати та ліки. Уточнюється, що такі постачання надсилалися українській стороні у період із лютого 2022 року до жовтня 2023 року.

30 березня 2023 року чеські волонтери придбали та відправили до України 15 мобільних зенітних комплексів MR-2 Victor.

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