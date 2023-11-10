В Чехии впервые рассказали, какое оружие и технику передали Украине во время войны

С начала полномасштабной войны Чешская Республика передала Украине военную помощь на 241 млн евро. В список попала техника как советского производства, так и современные боеприпасы, передает Radio Prague International.

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Кроме техники советского производства (танков, БМП), Прага передала и современную военную технику и боеприпасы, в частности авиатехнику.

→ 4 вертолета Mи-24 Hind 2005 и 2006 года производства;

→ 4,2 млн патронов для ручного огнестрельного оружия;

→ 128 минометов 1971-79 годов выпуска;

→ 17 400 минометных снарядов,

→ 62 танка 1968, 1977, 1985-1989, 1993 годов производства;

→ 13 самоходных гаубиц выпуска 1980-1986 годов;

→ 131 БМП, выпущенные в период с 1973 по 1989 год, в 1993 и 1999 годах и многое другое.

В перечне указаны другие виды и образцы оборонной помощи, а также перевязочные материалы, медицинские препараты и лекарства. Уточняется, что такие поставки направлялись украинской стороне в период с февраля 2022-го по октябрь 2023 года.

30 марта 2023 года чешские волонтеры приобрели и отправили в Украину 15 мобильных зенитных комплексов MR-2 Victor.

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