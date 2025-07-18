У Чехії заборонили комуністичну пропаганду. Її прирівняли до нацизму

Новий закон криміналізує пропаганду комуністичної ідеології, ставлячи її на один рівень із нацистською пропагандою

Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехії Петр Павел підписав закон, який прирівнює пропаганду комуністичної ідеології до нацистської пропаганди. Про це повідомляє Euroactiv.

Оновлене законодавство передбачає до п’яти років ув’язнення для тих, хто створює, підтримує або пропагує нацистські, комуністичні чи інші рухи, що спрямовані на придушення прав і свобод людини або розпалювання ворожнечі за расовою, національною, релігійною чи соціальною ознакою.

Зміни ухвалили після закликів чеських істориків і наукових установ, зокрема Інституту вивчення тоталітарних режимів, які наполягали виправити "правовий дисбаланс".