В Чехии запретили коммунистическую пропаганду. Ее приравняли к нацизму
Президент Чехии Петр Павел подписал закон, который приравнивает пропаганду коммунистической идеологии к нацистской пропаганде. Об этом сообщает Euroactiv.
Обновленное законодательство предусматривает до пяти лет заключения для тех, кто создает, поддерживает или пропагандирует нацистские, коммунистические или другие движения, направленные на подавление прав и свобод человека или разжигание вражды по расовому, национальному, религиозному или социальному признаку.
Изменения приняли после призывов чешских историков и научных учреждений, в частности Института изучения тоталитарных режимов, которые настаивали исправить "правовой дисбаланс".
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