В Чехии запретили коммунистическую пропаганду. Ее приравняли к нацизму

Новый закон криминализирует пропаганду коммунистической идеологии, ставя ее на один уровень с нацистской пропагандой

Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, который приравнивает пропаганду коммунистической идеологии к нацистской пропаганде. Об этом сообщает Euroactiv.

Обновленное законодательство предусматривает до пяти лет заключения для тех, кто создает, поддерживает или пропагандирует нацистские, коммунистические или другие движения, направленные на подавление прав и свобод человека или разжигание вражды по расовому, национальному, религиозному или социальному признаку.

Изменения приняли после призывов чешских историков и научных учреждений, в частности Института изучения тоталитарных режимов, которые настаивали исправить "правовой дисбаланс".