У Генштабі оцінили ймовірність широкомасштабного наступу на Чернігівську область

ЗСУ вдосконалюють чинну систему оборони у прикордонні, здійснюють нарощування ліній інженерних загороджень та посилюють захист від БпЛА

Чернігів (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Широкомасштабний російський наступ на Чернігівську область станом на грудень 2025 року є малоймовірним. Про це повідомило головне управління комунікацій Збройних Сил України у відповідь на запит LIGA.net.

Військові запевнили, що можливість проведення Збройними силами Росії широкомасштабних наступальних дій на території Чернігівської області, виходячи з оцінки ситуації, напрямків зосередження основних зусиль та розгорнутих ними сил і засобів, у короткостроковій перспективі оцінюється як малоймовірна.

В Генштабі зазначили, що ознак формування ударних угруповань, а також суттєвих змін у складі та чисельності за останні три місяці не спостерігається. Оперативна ситуація довкола міста Чернігів контролюється Силами оборони.

Основні зусилля окупантів зосереджені на обстрілах прикордонних територій Чернігівської області. Вони застосовують керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню, артилерію та різні типи дронів.

Також зберігається загроза застосування ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Військові додали, що анонси "наступу на Чернігів" від російських пропагандистів та наказ російського диктатора Володимира Путіна про створення так званої "зони безпеки" вздовж кордонів Харківської, Сумської та Чернігівської областей є елементом інформаційної війни для тиску на українське суспільство, поширення паніки, впливу на послаблення позицій України під час переговорів.

Підрозділи ЗСУ безперервно вдосконалюють чинну систему оборони, зокрема здійснюється нарощування ліній інженерних загороджень та антидронового захисту маршрутів.