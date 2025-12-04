У ЦПД спростували заяву росіян про підготовку наступу на Чернігів: Немає сил та засобів
Росія поширює фейкову заяву про нібито "підготовку наступу на Чернігів", однак сил для цього у ворога немає. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
"Зазначу, що реальних сил і засобів у росіян наступати саме на Чернігів – немає. Також Сили оборони України контролюють ситуацію на Чернігівщині, провокації ворога в прикордонні припиняються силою. Вони можливі й далі", – сказав він.
За словами Коваленка, подібні заяви ворога – це частина когнітивної операції проти України, яка до того ж привʼязана до дипломатичних процесів і тактики Москви щодо тиску на Київ та затягування зусиль США у досягненні миру.
Одна з ворожих цілей – створити тиск на українське суспільство. Ще одна – імітація в інформаційному просторі нібито перемоги російської армії "всюди на фронті".
Також пропагандисти поширили заяву про те, що Харківський напрямок нібито буде одним із головних у найближчий рік, а окупанти мають наміри "рвати фронт" у сторону Харкова.
Коваленко нагадав, що подібні когнітивні операції росіяни проводили раніше стосовно Сум і Харкова. Одна Сили оборони зупинили ворога, який не мав сил наступати на великі міста.
- У жовтні пропагандисти заявляли про "висадку" в Херсоні. Сили оборони спростували та показали відео з місця.
- У Міноборони повідомили, що листопад став рекордним за кількістю боїв на фронті у 2025 році
- 4 грудня співрозмовники LIGA.net повідомили, що Мирноград майже повністю оточено, ротація неможлива і ситуація на напрямку вкрай складна.
