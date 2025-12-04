В ЦПД опровергли заявление россиян о подготовке наступления на Чернигов: Нет сил и средств
Россия распространяет фейковое заявление о якобы "подготовке наступления на Чернигов", однако сил для этого у врага нет. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
"Отмечу, что реальных сил и средств у россиян наступать именно на Чернигов – нет. Также Силы обороны Украины контролируют ситуацию в Черниговской области, провокации врага в приграничье прекращаются силой. Они возможны и дальше", – сказал он.
По словам Коваленко, подобные заявления врага – это часть когнитивной операции против Украины, которая к тому же привязана к дипломатическим процессам и тактике Москвы по давлению на Киев и затягиванию усилий США в достижении мира.
Одна из вражеских целей – создать давление на украинское общество. Еще одна – имитация в информационном пространстве якобы победы российской армии "везде на фронте".
Также пропагандисты распространили заявление о том, что Харьковское направление якобы будет одним из главных в ближайший год, а оккупанты намерены "рвать фронт" в сторону Харькова.
Коваленко напомнил, что подобные когнитивные операции россияне проводили ранее в отношении Сум и Харькова. Одна Силы обороны остановили врага, который не имел сил наступать на крупные города.
- В октябре пропагандисты заявляли о "высадке" в Херсоне. Силы обороны опровергли и показали видео с места.
- В Минобороны сообщили, что ноябрь стал рекордным по количеству боев на фронте в 2025 году.
- 4 декабря собеседники LIGA.net сообщили, что Мирноград почти полностью окружен, ротация невозможна и ситуация на направлении крайне сложная.
