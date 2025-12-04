В ЦПД опровергли заявление россиян о подготовке наступления на Чернигов: Нет сил и средств

У россиян не хватит средств и сил, чтобы наступать на Чернигов, считают в Украине

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Россия распространяет фейковое заявление о якобы "подготовке наступления на Чернигов", однако сил для этого у врага нет. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Отмечу, что реальных сил и средств у россиян наступать именно на Чернигов – нет. Также Силы обороны Украины контролируют ситуацию в Черниговской области, провокации врага в приграничье прекращаются силой. Они возможны и дальше", – сказал он.

По словам Коваленко, подобные заявления врага – это часть когнитивной операции против Украины, которая к тому же привязана к дипломатическим процессам и тактике Москвы по давлению на Киев и затягиванию усилий США в достижении мира.

Одна из вражеских целей – создать давление на украинское общество. Еще одна – имитация в информационном пространстве якобы победы российской армии "везде на фронте".

Также пропагандисты распространили заявление о том, что Харьковское направление якобы будет одним из главных в ближайший год, а оккупанты намерены "рвать фронт" в сторону Харькова.

Коваленко напомнил, что подобные когнитивные операции россияне проводили ранее в отношении Сум и Харькова. Одна Силы обороны остановили врага, который не имел сил наступать на крупные города.