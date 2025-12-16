В Генштабе оценили вероятность широкомасштабного наступления на Черниговскую область

ВСУ совершенствуют действующую систему обороны в приграничье, осуществляют наращивание линий инженерных заграждений и усиливают защиту от БпЛА

Чернигов (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Широкомасштабное российское наступление на Черниговскую область по состоянию на декабрь 2025 года маловероятно. Об этом сообщило главное управление коммуникаций Вооруженных Сил Украины в ответ на запрос LIGA.net.

Военные заверили, что возможность проведения Вооруженными силами России широкомасштабных наступательных действий на территории Черниговской области, исходя из оценки ситуации, направлений сосредоточения основных усилий и развернутых ими сил и средств, в краткосрочной перспективе оценивается как маловероятная.

В Генштабе отметили, что признаков формирования ударных группировок, а также существенных изменений в составе и численности за последние три месяца не наблюдается. Оперативная ситуация вокруг города Чернигов контролируется Силами обороны.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на обстрелах приграничных территорий Черниговской области. Они применяют управляемые авиабомбы, реактивные системы залпового огня, артиллерию и различные типы дронов.

Также сохраняется угроза применения вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Военные добавили, что анонсы "наступления на Чернигов" от российских пропагандистов и приказ российского диктатора Владимира Путина о создании так называемой "зоны безопасности" вдоль границ Харьковской, Сумской и Черниговской областей является элементом информационной войны для давления на украинское общество, распространения паники, влияния на ослабление позиций Украины во время переговоров.

Подразделения ВСУ непрерывно совершенствуют действующую систему обороны, в частности, осуществляется наращивание линий инженерных заграждений и антидроновой защиты маршрутов.