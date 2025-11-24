У ГУР спростували "російський" акаунт Буданова у соцмережі X – фото

Розвідка заявила про "чергову вигаду" спецслужб окупантів, реагуючи на новий фейк про начальника ГУР

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Головне управління розвідки спростувало дані з соцмереж про те, що акаунт його глави Кирила Буданова нібито був створений на території Росії. Відповідна заява була опублікована на сайті ГУР.

Розвідка назвала це "черговою вигадкою російських спецслужб".

Для підтвердження цього фейку використовується скриншот облікового запису, який було створено спеціально для цього, зауважило відомство.

"Це – повністю неправдива інформація, яка має всі ознаки інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію керівництва ГУР", – йдеться у повідомленні.

Коллаж: ГУР

ГУР додало посилання на єдиний акаунт Буданова у цій соцмережі. В описі до облікового запису дійсно немає інформації про те, що його створено у Росії.