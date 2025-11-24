У ГУР спростували "російський" акаунт Буданова у соцмережі X – фото
Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Головне управління розвідки спростувало дані з соцмереж про те, що акаунт його глави Кирила Буданова нібито був створений на території Росії. Відповідна заява була опублікована на сайті ГУР.

Розвідка назвала це "черговою вигадкою російських спецслужб".

Для підтвердження цього фейку використовується скриншот облікового запису, який було створено спеціально для цього, зауважило відомство.

"Це – повністю неправдива інформація, яка має всі ознаки інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію керівництва ГУР", – йдеться у повідомленні.

Коллаж: ГУР
Коллаж: ГУР

ГУР додало посилання на єдиний акаунт Буданова у цій соцмережі. В описі до облікового запису дійсно немає інформації про те, що його створено у Росії.

Скриншот: LIGA.net
Скриншот: LIGA.net
  • Наприкінці листопада у X додали можливість подивитись базову інформацію про акаунти користувачів, зокрема, про країну, з якої ведеться акаунт.

  • У соцмережі пояснювали зміни тим, що користувачі повинні мати можливість перевіряти правдивість інформації, щоб розуміти події, що відбуваються у світі.

