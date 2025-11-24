В ГУР опровергли "российский" аккаунт Буданова в соцсети X – фото
Главное управление разведки опровергло данные из соцсетей о том, что аккаунт его главы Кирилла Буданова якобы был создан на территории России. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ГУР.
Разведка назвала это "очередной выдумкой российских спецслужб".
Для подтверждения этого фейка используется скриншот учетной записи, который был создан специально для этого, отметило ведомство.
"Это – полностью ложная информация, которая имеет все признаки информационной операции, направленной на дискредитацию руководства ГУР", – говорится в сообщении.
ГУР добавило ссылку на единственный аккаунт Буданова в этой соцсети. В описании к учетной записи действительно нет информации о том, что он создан в России.
- В конце ноября в X добавили возможность посмотреть базовую информацию об аккаунтах пользователей, в частности, о стране, из которой ведется аккаунт.
В соцсети объясняли изменения тем, что пользователи должны иметь возможность проверять правдивость информации, чтобы понимать события, происходящие в мире.
