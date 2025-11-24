В ГУР опровергли "российский" аккаунт Буданова в соцсети X – фото
Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Главное управление разведки опровергло данные из соцсетей о том, что аккаунт его главы Кирилла Буданова якобы был создан на территории России. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ГУР.

Разведка назвала это "очередной выдумкой российских спецслужб".

Читайте также
Как попасть в разведку: пошаговый гид

Для подтверждения этого фейка используется скриншот учетной записи, который был создан специально для этого, отметило ведомство.

"Это – полностью ложная информация, которая имеет все признаки информационной операции, направленной на дискредитацию руководства ГУР", – говорится в сообщении.

Коллаж: ГУР
Коллаж: ГУР

ГУР добавило ссылку на единственный аккаунт Буданова в этой соцсети. В описании к учетной записи действительно нет информации о том, что он создан в России.

Скриншот: LIGA.net
Скриншот: LIGA.net
  • В конце ноября в X добавили возможность посмотреть базовую информацию об аккаунтах пользователей, в частности, о стране, из которой ведется аккаунт.

  • В соцсети объясняли изменения тем, что пользователи должны иметь возможность проверять правдивость информации, чтобы понимать события, происходящие в мире.