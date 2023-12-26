У Херсоні росіяни вдарили по евакуаційному потягу – загинув поліціянт, є поранені

Херсонський вокзал (Фото: АгоВ)

Російські загарбники впродовж доби здійснюють обстріл Херсона та області. Окупанти завдали удару по залізничному вокзалу в місті, повідомив президент Володимир Зеленський. Станом на 21:12 відомо про загибель поліціянта, поранення отримали двоє цивільних, двоє правоохоронців та декілька працівників Укрзалізниці.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Щойно була доповідь щодо обстрілу Херсона. Російський удар по залізничному вокзалу. Евакуаційний поїзд. Усі служби зараз на місці. Кількість убитих і постраждалих наразі встановлюється. На місці було багато цивільних", – сказав голова держави.

Він зазначив, що про всі оновлення інформації повідомлять відповідні служби.

ОНОВЛЕНО о 20:44. Укрзалізниця пише, що наразі відомо про декількох поранених працівників, пасажири в укритті, унаслідок російського обстрілу пошкоджено вокзал та рухомий склад.

"План наступний: чекаємо стабілізації ситуації навколо вокзалу, пересаджуємо людей в автобуси від привокзальної площі до Миколаєва (дякуємо Херсонській військовій адміністрації за оперативну підмогу), там ми вже зараз готуємо резервні вагони — і ними повеземо понад 100 пасажирів до безпеки. Ситуація контрольована, залізничники готові продовжувати рух", – пише відомство.

ОНОВЛЕНО о 21:01. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що ввечері на залізничному вокзалі Херсона близько 140 цивільних чекали відправлення евакуаційного потягу, а у цей час окупанти розпочали масований обстріл міста.

"Поліцейські, які несли службу на вокзалі, терміново розпочали евакуацію людей. Завдяки чітким діям поліції, всіх вдалося вивести в безпечні місця. Двом цивільним, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу", – пише посадовець.

Унаслідок атаки загинув поліціянт з Кіровоградщини, який служив у зведенному загоні в місті: смертельне поранення правоохоронець отримав під час евакуації людей, повідомляє Клименко.

Ще двоє поліціянтів отримали осколкові поранення та перебувають у лікарні, пише голова МВС.

Очільник Херсонської ОВА повідомив, що російська армія понад дві години обстрілює Херсон, використовуючи різні види озброєння. Влада звернулася до місцевого населення із закликом не виходити на вулицю. Також окупанти обстріляли населені пункти області, внаслідок чого одна людина загинула, щонайменше семеро постраждали.

Читайте також: Чотири людини загинули внаслідок нічного обстрілу Херсона: фото наслідків