В Херсоне россияне ударили по эвакуационному поезду, было много гражданских - Зеленский

Херсонский вокзал (Фото: АГОВ)

Российские захватчики в течение суток производят обстрел Херсона и области. Оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу в городе, сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Только что был доклад об обстреле Херсона. Российский удар по железнодорожному вокзалу. Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте. Количество убитых и пострадавших устанавливается. На месте было много гражданских", - сказал глава государства.

Он отметил, что обо всех обновлениях информации сообщат соответствующие службы.

ОБНОВЛЕНО в 21:01. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что вечером на железнодорожном вокзале Херсона около 140 гражданских ждали отправления эвакуационного поезда, а в это время оккупанты начали массированный обстрел города.

"Полицейские, несшие службу на вокзале, срочно приступили к эвакуации людей. Благодаря четким действиям полиции, всех удалось вывести в безопасные места. Двоим гражданским, получившим осколочные ранения, оказывают медицинскую помощь", - пишет чиновник.

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