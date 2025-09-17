У колишнього президента Бразилії Болсонару виявили рак шкіри
У колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару діагностували рак шкіри на ранній стадії. Про це повідомляє Reuters.
У лікарні DF Star у Бразилії повідомили, що Болсонару госпіталізували до лікарні 17 вересня через блювоту, запаморочення і знижений тиск. Наступного дня його відпустили.
За словами лікарів, стан бразильського експрезидента покращився. Однак аналізи показали наявність плоскоклітинного раку шкіри, який починається в клітинах середнього та зовнішнього шарів епідермісу.
Початкова стадія хвороби потребує контролю у динаміці.
"Тести показали, що два шкірні утворення дали позитивний результат на плоскоклітинний рак шкіри. Вони вже були видалені, але необхідне регулярне спостереження, щоб переконатися, що нові утворення не з'являються і видалення було повним", – розповів журналістам лікар Болсонару Клаудіо Біроліні.
- У 2021 році слідчий комітет сенату Бразилії схвалив звіт, у якому закликав звинуватити Болсонару в дев'яти злочинах у боротьбі з пандемією коронавірусу. Серед них – злочини проти людяності.
- У листопаді 2024-го Федеральна поліція Бразилії надала Верховному суду докази, що Болсонару нібито був безпосередньо залучений до підготовки перевороту для скасування результатів виборів 2022 року, у яких він програв.
- 11 вересня 2025 року Болсонару засудили до 27 років і трьох місяців тюремного ув'язнення. Його звинувачують у підготовці державного перевороту, щоб залишитися у владі після програшу на виборах у 2022 році.
