У колишнього президента Бразилії Болсонару виявили рак шкіри

Жаїр Болсонару (Фото: EPA/SEBASTIAO MOREIRA)

У колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару діагностували рак шкіри на ранній стадії. Про це повідомляє Reuters.

У лікарні DF Star у Бразилії повідомили, що Болсонару госпіталізували до лікарні 17 вересня через блювоту, запаморочення і знижений тиск. Наступного дня його відпустили.

За словами лікарів, стан бразильського експрезидента покращився. Однак аналізи показали наявність плоскоклітинного раку шкіри, який починається в клітинах середнього та зовнішнього шарів епідермісу.

Початкова стадія хвороби потребує контролю у динаміці.

"Тести показали, що два шкірні утворення дали позитивний результат на плоскоклітинний рак шкіри. Вони вже були видалені, але необхідне регулярне спостереження, щоб переконатися, що нові утворення не з'являються і видалення було повним", – розповів журналістам лікар Болсонару Клаудіо Біроліні.