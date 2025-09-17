У бывшего президента Бразилии Болсонару обнаружили рак кожи

Жаир Болсонару (Фото: EPA/SEBASTIAO MOREIRA)

У бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару диагностировали рак кожи на ранней стадии. Об этом сообщает Reuters.

В больнице DF Star в Бразилии сообщили, что Болсонару госпитализировали в больницу 17 сентября из-за рвоты, головокружения и пониженного давления. На следующий день его отпустили.

По словам врачей, состояние бразильского экс-президента улучшилось. Однако анализы показали наличие плоскоклеточного рака кожи, который начинается в клетках среднего и внешнего слоев эпидермиса.

Начальная стадия болезни требует контроля в динамике.

"Тесты показали, что два кожных образования дали положительный результат на плоскоклеточный рак кожи. Они уже были удалены, но необходимо регулярное наблюдение, чтобы убедиться, что новые образования не появляются и удаление было полным", – рассказал журналистам врач Болсонару Клаудио Биролини.