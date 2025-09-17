У бывшего президента Бразилии Болсонару обнаружили рак кожи
У бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару диагностировали рак кожи на ранней стадии. Об этом сообщает Reuters.
В больнице DF Star в Бразилии сообщили, что Болсонару госпитализировали в больницу 17 сентября из-за рвоты, головокружения и пониженного давления. На следующий день его отпустили.
По словам врачей, состояние бразильского экс-президента улучшилось. Однако анализы показали наличие плоскоклеточного рака кожи, который начинается в клетках среднего и внешнего слоев эпидермиса.
Начальная стадия болезни требует контроля в динамике.
"Тесты показали, что два кожных образования дали положительный результат на плоскоклеточный рак кожи. Они уже были удалены, но необходимо регулярное наблюдение, чтобы убедиться, что новые образования не появляются и удаление было полным", – рассказал журналистам врач Болсонару Клаудио Биролини.
- В 2021 году следственный комитет сената Бразилии одобрил отчет, в котором призвал обвинить Болсонару в девяти преступлениях в борьбе с пандемией коронавируса. Среди них – преступления против человечности.
- В ноябре 2024-го Федеральная полиция Бразилии предоставила Верховному суду доказательства, что Болсонару якобы был непосредственно вовлечен в подготовку переворота для отмены результатов выборов 2022 года, в которых он проиграл.
- 11 сентября 2025 года Болсонару приговорили к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения. Его обвиняют в подготовке государственного переворота, чтобы остаться у власти после проигрыша на выборах в 2022 году.
