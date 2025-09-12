Бывшего президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы за попытку госпереворота
Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару приговорили 11 сентября к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения. Его обвиняют в подготовке государственного переворота, чтобы остаться у власти после проигрыша на выборах в 2022 году, передает Reuters.
Обвинительное решение одобрила коллегия из пяти судей Верховного суда Бразилии. Болсонару стал первым бывшим президентом в истории страны, который был осужден за "нападение на демократию".
"Это уголовное дело – фактически встреча Бразилии с ее прошлым, настоящим и будущим", – сказала судья Кармен Лусия, имея в виду историю, полную военных переворотов и попыток свержения демократии.
По словам судьи, есть доказательства того, что Болсонару действовал "с целью подрыва демократии и институтов". Сейчас он находится под домашним арестом.
Четверо из пяти судей проголосовали за то, чтобы признать экс-президента Бразилии виновным в пяти преступлениях: участие в вооруженной преступной организации; попытка насильственного свержения демократии; организация государственного переворота; нанесение ущерба государственной собственности и охраняемым культурным ценностям.
Отмечается, что это может не понравиться президенту США Дональду Трампу, которого называют "близким союзником" Болсонару. Ранее Трамп называл дело против бразильского экс-президента "охотой на ведьм". 11 сентября он назвал приговор ужасным.
"Я думаю, что это очень плохо для Бразилии", – сказал он.
- В 2021 году следственный комитет Сената Бразилии одобрил отчет, в котором призвал обвинить Болсонару в девяти преступлениях в борьбе с пандемией коронавируса. Среди них – преступления против человечности.
- В ноябре 2024-го Федеральная полиция Бразилии предоставила Верховному суду доказательства, что Болсонару якобы был непосредственно вовлечен в подготовку переворота для отмены результатов выборов 2022 года, в которых он проиграл.
- В июле 2025 года Трамп ударил по Бразилии высокими тарифами из-за дела Болсонару. Страна получила высокую ставку таможенных пошлин.
Комментарии (0)