Бывшего президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы за попытку госпереворота

Жаир Болсонару (Фото: EPA/SEBASTIAO MOREIRA)

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару приговорили 11 сентября к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения. Его обвиняют в подготовке государственного переворота, чтобы остаться у власти после проигрыша на выборах в 2022 году, передает Reuters.

Обвинительное решение одобрила коллегия из пяти судей Верховного суда Бразилии. Болсонару стал первым бывшим президентом в истории страны, который был осужден за "нападение на демократию".

"Это уголовное дело – фактически встреча Бразилии с ее прошлым, настоящим и будущим", – сказала судья Кармен Лусия, имея в виду историю, полную военных переворотов и попыток свержения демократии.

По словам судьи, есть доказательства того, что Болсонару действовал "с целью подрыва демократии и институтов". Сейчас он находится под домашним арестом.

Четверо из пяти судей проголосовали за то, чтобы признать экс-президента Бразилии виновным в пяти преступлениях: участие в вооруженной преступной организации; попытка насильственного свержения демократии; организация государственного переворота; нанесение ущерба государственной собственности и охраняемым культурным ценностям.

Отмечается, что это может не понравиться президенту США Дональду Трампу, которого называют "близким союзником" Болсонару. Ранее Трамп называл дело против бразильского экс-президента "охотой на ведьм". 11 сентября он назвал приговор ужасным.

"Я думаю, что это очень плохо для Бразилии", – сказал он.