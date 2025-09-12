Колишнього президента Бразилії засудили до 27 років в'язниці за спробу держперевороту

Жаїр Болсонару (Фото: EPA/SEBASTIAO MOREIRA)

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару засудили 11 вересня до 27 років і трьох місяців тюремного ув'язнення. Його звинувачують у підготовці державного перевороту, щоб залишитися при владі після програшу на виборах у 2022 році, передає Reuters.

Обвинувальне рішення схвалила колегія з п'яти суддів Верховного суду Бразилії. Болсонару став першим колишнім президентом в історії країни, якого засудили за "напад на демократію".

"Ця кримінальна справа – фактично зустріч Бразилії з її минулим, сьогоденням і майбутнім", – сказала суддя Кармен Лусія, маючи на увазі історію, сповнену військових переворотів і спроб повалення демократії.

За словами судді, є докази того, що Болсонару діяв "з метою підриву демократії та інститутів". Зараз він перебуває під домашнім арештом.

Четверо з п'яти суддів проголосували за те, щоб визнати експрезидента Бразилії винним у п'яти злочинах: участь у збройній злочинній організації; спроба насильницького повалення демократії; організація державного перевороту; заподіяння шкоди державній власності й культурним цінностям, які охороняються.

Зазначається, що це може не сподобатися президенту США Дональду Трампу, якого називають "близьким союзником" Болсонару. Раніше Трамп називав справу проти бразильського експрезидента "полюванням на відьом". 11 вересня він назвав вирок жахливим.

"Я думаю, що це дуже погано для Бразилії", – сказав він.