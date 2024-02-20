У Кременчуці вночі лунали вибухи. Військові писали про загрозу "шахедів" та авіації

Військові попереджали про загрозу дронів-камікадзе Shahed-136 та авіаційних ударів

Кременчук (Фото: скриншот з відео)

У Кременчуці Полтавської області у ніч проти 20 лютого лунали вибухи. Про звуки повідомив співрозмовник LIGA.net у місті.

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Вибухи пролунали в районі опівночі.

Перед цим було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Командування Повітряних сил попереджало про загрозу дронів-камікадзе Shahed-136, а також можливість застосування авіаційного озброєння з Азовського моря.

Подробиць від влади про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що немає.

16 лютого Росія двічі за добу обстріляла ТЕС у Донецькій області, пошкоджено обладнання.

17 лютого росіяни вдарили з РСЗВ по селу в Харківському районі та атакували авіацією місто Куп'янськ.

Внаслідок російського удару по Краматорську та Слов'янську. загинули щонайменше чотири особи.

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