У Кременчуці вночі лунали вибухи. Військові писали про загрозу "шахедів" та авіації
Кременчук (Фото: скриншот з відео)

У Кременчуці Полтавської області у ніч проти 20 лютого лунали вибухи. Про звуки повідомив співрозмовник LIGA.net у місті.

Вибухи пролунали в районі опівночі.

Перед цим було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Командування Повітряних сил попереджало про загрозу дронів-камікадзе Shahed-136, а також можливість застосування авіаційного озброєння з Азовського моря.

Подробиць від влади про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що немає.

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