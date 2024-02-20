У Кременчуці вночі лунали вибухи. Військові писали про загрозу "шахедів" та авіації
У Кременчуці Полтавської області у ніч проти 20 лютого лунали вибухи. Про звуки повідомив співрозмовник LIGA.net у місті.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Вибухи пролунали в районі опівночі.
Перед цим було оголошено сигнал повітряної тривоги.
Командування Повітряних сил попереджало про загрозу дронів-камікадзе Shahed-136, а також можливість застосування авіаційного озброєння з Азовського моря.
Подробиць від влади про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що немає.
- 16 лютого Росія двічі за добу обстріляла ТЕС у Донецькій області, пошкоджено обладнання.
- 17 лютого росіяни вдарили з РСЗВ по селу в Харківському районі та атакували авіацією місто Куп'янськ.
- Внаслідок російського удару по Краматорську та Слов'янську. загинули щонайменше чотири особи.
Читайте також: Росія б'є по Україні ракетами із Північної Кореї. ООН заявила, що не може це перевірити