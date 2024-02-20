В Кременчуге ночью звучали взрывы. Военные писали об угрозе "шахедов" и авиации
В Кременчуге Полтавской области в ночь на 20 февраля звучали взрывы. О звуках сообщил собеседник LIGA.net в городе.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Взрывы прогремели в районе полуночи.
Перед этим был объявлен сигнал воздушной тревоги.
Командование Воздушных сил предупреждало об угрозе дронов-камикадзе Shahed-136, а также возможности применения авиационного вооружения из района Азовского моря.
Подробностей от властей о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока нет.
- 16 февраля Россия дважды за сутки обстреляла ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование.
- 17 февраля россияне ударили из РСЗО по селу в Харьковском районе и атаковали авиацией город Купянск.
- В результате российского удара по Краматорску и Славянску погибли по меньшей мере четыре человека.
Читайте также: Россия бьет по Украине ракетами из Северной Кореи. ООН заявила, что не может это проверить