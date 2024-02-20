В Кременчуге ночью звучали взрывы. Военные писали об угрозе "шахедов" и авиации

Военные предупреждали об угрозе дронов-камикадзе Shahed-136 и авиационных ударов

Кременчуг (Фото: скриншот с видео)

В Кременчуге Полтавской области в ночь на 20 февраля звучали взрывы. О звуках сообщил собеседник LIGA.net в городе.

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Взрывы прогремели в районе полуночи.

Перед этим был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Командование Воздушных сил предупреждало об угрозе дронов-камикадзе Shahed-136, а также возможности применения авиационного вооружения из района Азовского моря.

Подробностей от властей о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока нет.

16 февраля Россия дважды за сутки обстреляла ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование.

17 февраля россияне ударили из РСЗО по селу в Харьковском районе и атаковали авиацией город Купянск.

В результате российского удара по Краматорску и Славянску погибли по меньшей мере четыре человека.

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