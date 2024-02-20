В Кременчуге ночью звучали взрывы. Военные писали об угрозе "шахедов" и авиации
Кременчуг (Фото: скриншот с видео)

В Кременчуге Полтавской области в ночь на 20 февраля звучали взрывы. О звуках сообщил собеседник LIGA.net в городе.

Взрывы прогремели в районе полуночи.

Перед этим был объявлен сигнал воздушной тревоги. 

Командование Воздушных сил предупреждало об угрозе дронов-камикадзе Shahed-136, а также возможности применения авиационного вооружения из района Азовского моря.

Подробностей от властей о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока нет. 

Читайте также: Россия бьет по Украине ракетами из Северной Кореи. ООН заявила, что не может это проверить

войнаракетный ударвзрывыобстрелыПолтавская областькременчуг