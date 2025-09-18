У Київській області поранено чоловіка через атаку російського дрона
Росія атакувала дроном Київську область, у Бориспільському районі поранено чоловіка. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Повітряні сили попередили о 19:20, що на околицях Києва спостерігається БпЛА. О 19:34 Калашник сповістив, що було збито дрон, але його уламки під час падіння поранили 60-річного чоловіка.
Постраждалий отримав уламкове поранення поперекової ділянки спини. У стані середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні.
Більш детальну інформацію голова ОВА пообіцяв надати згодом.
- В ніч проти 18 вересня у Київській області виникли пожежі через атаку ударних дронів у Бориспільському і Бучанському районах.
- Вранці Росія скинула ФАБ на будинки в Костянтинівці. Загинули п'ятеро місцевих мешканців, чотири багатоповерхівки постраждали.
