У Київській області поранено чоловіка через атаку російського дрона

Постраждалий перебуває в лікарні з пораненням спини, його стан середньої тяжкості

Дрон (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Росія атакувала дроном Київську область, у Бориспільському районі поранено чоловіка. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Повітряні сили попередили о 19:20, що на околицях Києва спостерігається БпЛА. О 19:34 Калашник сповістив, що було збито дрон, але його уламки під час падіння поранили 60-річного чоловіка.

Постраждалий отримав уламкове поранення поперекової ділянки спини. У стані середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні.

Більш детальну інформацію голова ОВА пообіцяв надати згодом.