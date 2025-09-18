Росія скинула авіабомбу на Костянтинівку, п'ятеро мешканців загинули – фото

Росія скинула ФАБ на Костянтинівку (Фото: Нацполіція)

Росія 18 вересня скинула авіабомбу ФАБ-250 (250 кг) на Костянтинівку в Донецькій області. П'ятеро мешканців загинули, повідомили в Нацполіції.

Авіаудар стався близько 10:00 – ворог атакував житловий сектор міста ФАБом з універсальним модулем планування та корекції (УМПК). На місці удару працювали поліціянти.

Серед загиблих дві жінки 62 і 65 років та троє чоловіків 65, 67 та 74 років. Усі вони під час обстрілу перебували на вулиці. Також пошкоджено чотири багатоквартирні будинки.

Донецька обласна прокуратура повідомила, що розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину. А керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що кожен цивільний у регіоні – потенційна жертва чергового російського обстрілу, та закликав евакуюватися.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Донецька обласна прокуратура