Россия сбросила авиабомбу на Константиновку, пять человек погибли – фото
Россия 18 сентября сбросила авиабомбу ФАБ-250 (250 кг) на Константиновку в Донецкой области. Пятеро жителей погибли, сообщили в Нацполиции.
Авиаудар произошел около 10:00 – враг атаковал жилой сектор города ФАБом с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). На месте удара работали полицейские.
Среди погибших две женщины 62 и 65 лет и трое мужчин 65, 67 и 74 лет. Все они во время обстрела находились на улице. Также повреждены четыре многоквартирных дома.
Донецкая областная прокуратура сообщила, что начато досудебное расследование по факту военного преступления. А руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что каждый гражданский в регионе – потенциальная жертва очередного российского обстрела и призвал эвакуироваться.
- 3 сентября Россия ударила артиллерией по Константиновке, в результате чего погибло восемь человек, еще шесть ранены.
- 4 сентября россияне ударили тремя авиабомбами по зданию больницы в Константиновке, а в соседнем населенном пункте убили двух человек.
Комментарии (0)