Россия сбросила авиабомбу на Константиновку, пять человек погибли – фото

Россия сбросила ФАБ на Константиновку (Фото: Нацполиция)

Россия 18 сентября сбросила авиабомбу ФАБ-250 (250 кг) на Константиновку в Донецкой области. Пятеро жителей погибли, сообщили в Нацполиции.

Авиаудар произошел около 10:00 – враг атаковал жилой сектор города ФАБом с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). На месте удара работали полицейские.

Среди погибших две женщины 62 и 65 лет и трое мужчин 65, 67 и 74 лет. Все они во время обстрела находились на улице. Также повреждены четыре многоквартирных дома.

Донецкая областная прокуратура сообщила, что начато досудебное расследование по факту военного преступления. А руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что каждый гражданский в регионе – потенциальная жертва очередного российского обстрела и призвал эвакуироваться.

Фото: Нацполиция

Фото: Донецкая областная прокуратура