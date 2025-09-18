В Киевской области ранен мужчина из-за атаки российского дрона
Россия атаковала дроном Киевскую область, в Бориспольском районе ранен мужчина. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Николай Калашник.
Воздушные силы предупредили в 19:20, что в окрестностях Киева наблюдается БпЛА. В 19:34 Калашник сообщил, что был сбит дрон, но его обломки при падении ранили 60-летнего мужчину.
Пострадавший получил осколочное ранение поясничной области спины. В состоянии средней тяжести его госпитализировали в больницу.
Более подробную информацию председатель ОВА пообещал предоставить позже.
- В ночь на 18 сентября в Киевской области возникли пожары из-за атаки ударных дронов в Бориспольском и Бучанском районах.
- Утром Россия сбросила ФАБ на дома в Константиновке. Погибли пятеро местных жителей, четыре многоэтажки пострадали.
Комментарии (0)