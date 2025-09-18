В Киевской области ранен мужчина из-за атаки российского дрона

Пострадавший находится в больнице с ранением спины, его состояние средней тяжести

Дрон (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Россия атаковала дроном Киевскую область, в Бориспольском районе ранен мужчина. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Николай Калашник.

Воздушные силы предупредили в 19:20, что в окрестностях Киева наблюдается БпЛА. В 19:34 Калашник сообщил, что был сбит дрон, но его обломки при падении ранили 60-летнего мужчину.

Пострадавший получил осколочное ранение поясничной области спины. В состоянии средней тяжести его госпитализировали в больницу.

Более подробную информацию председатель ОВА пообещал предоставить позже.