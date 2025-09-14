У Київській області відновили залізничне сполучення після детонації боєприпасів у потязі
У Київській області відновили залізничне сполучення після вибуху боєприпасів у потязі. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.
За його даними, сполучення на дільниці Васильків-1 – Боярка було відновлено "у найкоротші терміни" працівниками залізниці та Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"Вечірні пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути. Наразі на дільниці вони будуть рухатися за допомогою тепловозів, адже відновлення контактної мережі ще триває", – йдеться у повідомленні.
В уряді зазначили, що також можуть бути затримки потягів, які вже перебувають у дорозі (інформація про це є на сайті Укрзалізниці).
З понеділка, 15 вересня, приміські потяги між Києвом та Васильковом курсуватимуть через Боярку без обмежень, анонсувало міністерство.
- У Головному управлінні комунікацій ЗСУ повідомили LIGA.net, що у Київській області в ніч на 14 вересня сталася поодинока детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж.
- Втрат серед особового складу немає, причину вибуху встановлять розслідування та службова перевірка, зазначили військові.
- Через інцидент трьом жінкам знадобилася медична допомога – у них була гостра реакція на стрес, розповіли в обладміністрації.
- Прем'єрка Свириденко повідомляла, що 28 поїздів їдуть за зміненими маршрутами унаслідок вибуху.
