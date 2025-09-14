У Київській області відновили залізничне сполучення після детонації боєприпасів у потязі

На дільниці Васильків-1 – Боярка відновили сполучення "у найкоротші терміни", повідомили в уряді

Фото: Telegram / Міністерство розвитку громад та територій

У Київській області відновили залізничне сполучення після вибуху боєприпасів у потязі. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

За його даними, сполучення на дільниці Васильків-1 – Боярка було відновлено "у найкоротші терміни" працівниками залізниці та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Вечірні пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути. Наразі на дільниці вони будуть рухатися за допомогою тепловозів, адже відновлення контактної мережі ще триває", – йдеться у повідомленні.

В уряді зазначили, що також можуть бути затримки потягів, які вже перебувають у дорозі (інформація про це є на сайті Укрзалізниці).

З понеділка, 15 вересня, приміські потяги між Києвом та Васильковом курсуватимуть через Боярку без обмежень, анонсувало міністерство.

