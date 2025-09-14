В Киевской области восстановили железнодорожное сообщение после детонации боеприпасов
В Киевской области восстановили железнодорожное сообщение после взрыва боеприпасов в поезде. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.
По его данным, сообщение на участке Васильков-1 – Боярка было восстановлено "в кратчайшие сроки" работниками железной дороги и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Вечерние пассажирские поезда возвращаются на свои маршруты. Сейчас на участке они будут двигаться с помощью тепловозов, ведь восстановление контактной сети еще продолжается", – говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что также могут быть задержки поездов, которые уже находятся в пути (информация об этом есть на сайте Укрзалізниці).
С понедельника, 15 сентября, пригородные поезда между Киевом и Васильковом будут курсировать через Боярку без ограничений, анонсировало министерство.
- В Главном управлении коммуникаций ВСУ сообщили LIGA.net, что в Киевской области в ночь на 14 сентября произошла одиночная детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз.
- Потерь среди личного состава нет, причину взрыва установят расследование и служебная проверка, отметили военные.
- Из-за инцидента трем женщинам понадобилась медицинская помощь – у них была острая реакция на стресс, рассказали в обладминистрации.
- Премьер Свириденко сообщала, что 28 поездов едут по измененным маршрутам в результате взрыва.
