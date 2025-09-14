В Киевской области восстановили железнодорожное сообщение после детонации боеприпасов

На участке Васильков-1 – Боярка восстановили сообщение "в кратчайшие сроки", сообщили в правительстве

Фото: Telegram / Министерство развития общин и территорий

В Киевской области восстановили железнодорожное сообщение после взрыва боеприпасов в поезде. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

По его данным, сообщение на участке Васильков-1 – Боярка было восстановлено "в кратчайшие сроки" работниками железной дороги и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Вечерние пассажирские поезда возвращаются на свои маршруты. Сейчас на участке они будут двигаться с помощью тепловозов, ведь восстановление контактной сети еще продолжается", – говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что также могут быть задержки поездов, которые уже находятся в пути (информация об этом есть на сайте Укрзалізниці).

С понедельника, 15 сентября, пригородные поезда между Киевом и Васильковом будут курсировать через Боярку без ограничений, анонсировало министерство.

