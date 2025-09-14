В результате детонации боеприпасов на Киевщине изменены маршруты 28 поездов
Почти 30 поездов едут по измененным маршрутам в результате взрыва боеприпасов в Киевской области. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
"Сейчас 28 поездов следуют измененными маршрутами. Задержки от 1,5 до 3 часов, по максимуму сокращаем. Следите за оперативными обновлениями от Укрзалізниці", – написала чиновница.
По ее словам, поезд, который был на месте непосредственно во время начала детонации, задерживался на четыре часа – теперь же он сократил задержку, и она составляет один час.
Также Укрзалізниця согласовала ускоренный контроль с украинскими и польскими пограничными службами, чтобы сохранить стыковки, добавила Свириденко.
На Киевщине ограничено движение пригородных поездов на Фастов, зато запущены "челночные" поезда на участке Киев-Боярка до ближайшей точки; обладминистрация обеспечила дополнительные автобусные рейсы на эти маршруты, добавила чиновница.
"Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Укрзалізниця работают совместно с привлечением людей и техники, чтобы оперативно ликвидировать последствия и восстановить движение к вечернему пиковому периоду пассажирского движения. Взрывотехники дополнительно проверили очищенные участки", – написала премьер.
Она отметила, параллельно идет подготовка для укладки новых рельсов вместо поврежденных.
- В Главном управлении коммуникаций ВСУ сообщили LIGA.net, что в Киевской области в ночь на 14 сентября произошла одиночная детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз.
- Потерь среди личного состава нет, причину взрыва установят расследование и служебная проверка, отметили военные.
- Из-за инцидента трем женщинам потребовалась медицинская помощь – у них была острая реакция на стресс, сообщили в обладминистрации.
