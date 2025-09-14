В результате детонации боеприпасов на Киевщине изменены маршруты 28 поездов

Задержки движения из-за инцидента на железной дороге в Киевской области составляют от 1,5 до 3 часов

Фото: Facebook / Юлия Свириденко

Почти 30 поездов едут по измененным маршрутам в результате взрыва боеприпасов в Киевской области. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Сейчас 28 поездов следуют измененными маршрутами. Задержки от 1,5 до 3 часов, по максимуму сокращаем. Следите за оперативными обновлениями от Укрзалізниці", – написала чиновница.

По ее словам, поезд, который был на месте непосредственно во время начала детонации, задерживался на четыре часа – теперь же он сократил задержку, и она составляет один час.

Также Укрзалізниця согласовала ускоренный контроль с украинскими и польскими пограничными службами, чтобы сохранить стыковки, добавила Свириденко.

На Киевщине ограничено движение пригородных поездов на Фастов, зато запущены "челночные" поезда на участке Киев-Боярка до ближайшей точки; обладминистрация обеспечила дополнительные автобусные рейсы на эти маршруты, добавила чиновница.

"Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Укрзалізниця работают совместно с привлечением людей и техники, чтобы оперативно ликвидировать последствия и восстановить движение к вечернему пиковому периоду пассажирского движения. Взрывотехники дополнительно проверили очищенные участки", – написала премьер.

Она отметила, параллельно идет подготовка для укладки новых рельсов вместо поврежденных.

