Унаслідок детонації боєприпасів в потязі на Київщині змінено маршрути 28 поїздів
Майже 30 поїздів їдуть за зміненими маршрутами унаслідок вибуху боєприпасів у потязі на Київщині. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Наразі 28 потягів слідують зміненими маршрутами. Затримки від 1,5 до 3 годин, по максимуму скорочуємо. Стежте за оперативними оновленнями від Укрзалізниці", – написала чиновниця.
За її словами, потяг, який був на місці безпосередньо під час початку детонації, затримувався на чотири години – тепер же він скоротив затримку, й вона становить одну годину.
Також Укрзалізниця узгодила прискорений контроль з українськими та польськими прикордонними службами, аби зберегти стикування, додала Свириденко.
На Київщині обмежено рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені "човникові" поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки; обладміністрація забезпечила додаткові автобусні рейси на ці маршрути, додала посадовиця.
"Держслужба з надзвичайних ситуацій та Укрзалізниця працюють спільно із залученням людей і техніки, щоб оперативно ліквідувати наслідки і відновити рух до вечірнього пікового періоду пасажирського руху.Уже повністю прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу. Вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки", – написала прем'єрка.
Вона зауважила, паралельно йде підготовка для укладання нових рейок замість пошкоджених.
- У Головному управлінні комунікацій ЗСУ повідомили LIGA.net, що у Київській області в ніч на 14 вересня сталася поодинока детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж.
- Втрат серед особового складу немає, причину вибуху встановлять розслідування та службова перевірка, зазначили військові.
- Через інцидент трьом жінкам знадобилася медична допомога – у них була гостра реакція на стрес, повідомили в обладміністрації.
