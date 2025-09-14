Унаслідок детонації боєприпасів в потязі на Київщині змінено маршрути 28 поїздів

Затримки руху через інцидент на залізниці у Київській області становлять від 1,5 до 3 годин

Фото: Facebook / Юлія Свириденко

Майже 30 поїздів їдуть за зміненими маршрутами унаслідок вибуху боєприпасів у потязі на Київщині. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Наразі 28 потягів слідують зміненими маршрутами. Затримки від 1,5 до 3 годин, по максимуму скорочуємо. Стежте за оперативними оновленнями від Укрзалізниці", – написала чиновниця.

За її словами, потяг, який був на місці безпосередньо під час початку детонації, затримувався на чотири години – тепер же він скоротив затримку, й вона становить одну годину.

Також Укрзалізниця узгодила прискорений контроль з українськими та польськими прикордонними службами, аби зберегти стикування, додала Свириденко.

На Київщині обмежено рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені "човникові" поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки; обладміністрація забезпечила додаткові автобусні рейси на ці маршрути, додала посадовиця.

"Держслужба з надзвичайних ситуацій та Укрзалізниця працюють спільно із залученням людей і техніки, щоб оперативно ліквідувати наслідки і відновити рух до вечірнього пікового періоду пасажирського руху.Уже повністю прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу. Вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки", – написала прем'єрка.

Вона зауважила, паралельно йде підготовка для укладання нових рейок замість пошкоджених.

